Unheilbar krank: Vor einigen Wochen wurde bei Marco Heintze (49) aus Kollig Knochenmarkkrebs diagnostiziert. Jetzt will er sich auf die Reise machen – auch zu sich selbst.

„Ich lebe – auch wenn es mich umbringt“, sagt Marco Heintze. Vor vier Jahren wurde bei dem zweifachen Familienvater aus Kollig Diabetes Typ II diagnostiziert, vor einigen Wochen ein Multiples Myelom – also Knochenmarkkrebs. „Auf beides hätte ich gerne verzichtet, aber das Leben fragt nicht“, sagt der gebürtig aus Frankfurt am Main stammende 49-Jährige. „Beide Erkrankungen sind jetzt Teil meines Alltags.“

Sieben Wochen hat er sich Zeit genommen, „um mich mit der Krebsdiagnose zu beschäftigen“, sagt er im Gespräch mit unserer Reaktion. „Auch meiner Frau Stephanie, meinen beiden Kindern und meinen Eltern gegenüber habe ich das nicht mal angedeutet, wie ernst es tatsächlich ist.“ Auf dem Papier steht Multiples Myelom, „aber ich spüre es (noch) nicht“, sagt Heintze. Dennoch stellt sich für ihn die Frage aller Fragen: Wie viel Zeit bleibt ihm noch? „Ich wollte das zuerst selbst mit mir ausmachen. Ohne Einmischung von außen.“ Das Multiple Myelom ist derzeit nicht dauerhaft heilbar. Die verfügbaren Therapien können die Krankheit aber für lange Zeit kontrollieren, sodass Patienten eine deutlich verlängerte Lebenszeit mit guter Lebensqualität erreichen können.

i Marco Heintze genießt es, in seiner Freizeit alleine auf Reisen zu gehen. Dabei übernachtet er im Auto. Elvira Bell

Der 49-Jährige beginnt, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen, und schnell reift die Erkenntnis: „Habe ich nicht trotz allem wahnsinniges Glück gehabt? Ja, der Tod hat angeklopft. Er hat mich daran erinnert, dass ich etwas habe, das mir nicht gehört. Etwas, das ich als Leihgabe erhalten habe.“ Sein Leben hätte auch bei einem Verkehrsunfall oder einem Blitzschlag enden können. Hat es aber nicht. „Da verstand ich: Ich lebe noch.“ Und er erkennt: „Manche Wege wählt man nicht. Aber man kann entscheiden, wie man sie geht.“

Marco Heintze überlegt, was er noch erleben möchte. Mehr noch: Er erstellt eine To-do-Liste – und streicht die Punkte, bei denen er von anderen abhängig ist. Das sind immerhin 80 Prozent. Die 20 Prozent, die übrig bleiben, „sind eine Handvoll Vorhaben, die ich ausschließlich selbstbestimmt erledigen kann. Nein, mehr noch: Sie sind auch zeitunabhängig. Zeitunabhängig in dem Sinne, dass sie kein Ende haben.“ Als Beispiel nennt Heintze das Reisen. „Das hat nie ein Ende. Es gibt kein Ziel, das den Abschluss markiert. Ich kann es so oft tun, wie es nur geht. Irgendwann ist damit Schluss – völlig unabhängig davon, ob ich gesund bin, krank bin, lebendig, tot, arm oder reich. Es spielt auch keine Rolle, wohin oder wie ich reise, mit wem oder wie lange.“

i Die Ärzte haben Marco Heintze geraten, Sport zu machen. Er hat das Wandern wieder für sich entdeckt. Elvira Bell

Seine Frau Stephanie lässt ihm freie Hand. „Sie schenkt mir ihr Vertrauen und ermutigt mich, meine Pläne zu realisieren.“ Als er nach der Krebsdiagnose allein auf eine kurze Reise in den Norden Deutschlands aufbrach, stellte er fest, dass mir „zwar die Mehrheit meines Umfelds sagte, ich solle es genießen. Sie wünschten mir Spaß, Glück, Erfüllung und wer weiß nicht alles, gleichzeitig verrieten mir Tonfall, Mimik und Blicke etwas anderes. Da war ein ganz großes Aber.“ Einige fassten dieses großes Aber in Worte: „Ist das eine gute Idee, mit deinen Erkrankungen diese Art von Reisen auf dich zu nehmen? Wäre es nicht klüger, etwas mehr auf dich zu achten?“

„Echt jetzt?“, antwortet Marco Heintze. „Unheilbar krank und ich soll auf mich achten? Wozu sollte ich das bitte tun? Um länger zu leben?“ Der 49-Jährige erlebt aktuell in seinem direkten Umfeld den Sterbeprozess eines Menschen. „Wenn man sieht, was das bedeutet, wenn sich Mensch nicht einmal mehr allein hinsetzen oder umdrehen kann, dann stellt sich mir die Frage: Ist das Leben? Für mich ist es das nicht! Für mich ist das Tagezählen. Es geht nur noch darum, einen Tag hinzuzufügen. Was aber bringen diese Tage?“

i Marco Heintze genießt die Ruhe in der Natur, die er auf seinen Reisen erlebt. Elvira Bell

„Ich will erleben. Hören, sehen, riechen, schmecken, spüren … selbstbestimmt. Es gibt keine Grenzen. Wenn doch, dann werde ich sie spüren, sobald ich sie erreiche oder gar überschreite.“ Zur Selbsterkenntnis gehört auch: „Ich wusste immer, dass ich irgendwie in Erwartungen gefangen war. Ich wollte immer raus. Jetzt habe ich es geschafft.“

Marco Heintze sagt auch: „Der Fokus hat sich verschoben. Und – zu meiner eigenen Überraschung – nicht zum Schlechteren. Plötzlich ist alles intensiver. Ich kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Loslassen, was nicht zählt. Willkommen heißen, was mir guttut. Ich nehme mir Zeit, statt nach ihr zu suchen. Ich erkläre mich nicht mehr, ich rechtfertige mich nicht mehr. Ich bin einfach.“

Der Mitarbeiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Mayen hat einen eigenen Blog (https://mr-stepfine.com/blog/), damit alle Interessierten auf dem Laufenden bleiben – mit Infos und Geschichten rund um seinen Alltag mit Krebs und Diabetes. Er schreibt: „Vielleicht hilft dir mein Weg, Mut zu finden. Oder Kraft. Oder einfach den Blick auf das zu richten, was noch funktioniert – statt nur auf das, was nicht mehr geht.“