Die Ukrainerin Halyna Pukshyn ist mit ihren drei Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Im Maifeld hat sie eine neue Heimat gefunden – und erzählt, wie ihr die Integration gelungen ist.
Lesezeit 4 Minuten
Mit drei Kindern ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land klarkommen, ist eine große Herausforderung. Halyna Pukshyn und ihre Kinder Sofiia, Vlad und Nastia haben das geschafft. Mit nur drei Koffern kamen sie im März 2022 aus der Ukraine nach Deutschland und fanden in Ochtendung eine neue Heimat.