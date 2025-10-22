Willkommenskultur im Maifeld „Ich habe nur gute Menschen getroffen“ Wolfgang Lucke 22.10.2025, 12:00 Uhr

i Halyna Pukshyn fühlt sich mit ihren drei Kindern Nastia, Sofiia und Vlad in der Ochtendunger Wohnung wohl. Wolfgang Lucke

Die Ukrainerin Halyna Pukshyn ist mit ihren drei Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Im Maifeld hat sie eine neue Heimat gefunden – und erzählt, wie ihr die Integration gelungen ist.

Mit drei Kindern ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land klarkommen, ist eine große Herausforderung. Halyna Pukshyn und ihre Kinder Sofiia, Vlad und Nastia haben das geschafft. Mit nur drei Koffern kamen sie im März 2022 aus der Ukraine nach Deutschland und fanden in Ochtendung eine neue Heimat.







