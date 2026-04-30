Louis Steffens aus St. Johann „Ich habe mich schockverliebt in Druckluft“ Elvira Bell 30.04.2026, 14:00 Uhr

i Louis Steffens, gebürtig aus St. Johann, verstärkt die Band Druckluft als Trompeter. "Wir sind wie eine große Familie", sagt der 27-Jährige. Elvira Bell

Louis Steffens aus St. Johann erzählt im Interview mit unserer Redaktion, wie er als Trompeter zu der populären Brassband Druckluft gekommen ist – und warum er sich schockverliebt hat.

Mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm sorgte die zehnköpfige Brassband Druckluft kürzlich in der Ochtendunger Kulturhalle für ultimative Stimmung. Mit ihrem Nummer-eins-Hit „Karnevalsmaus“ feuerten sie ihre Fans zum Mitsingen und Tanzen an. Seit sieben Jahren mischt Louis Steffens bei der ehemaligen Bonner Schülerband, die sich zu einer der angesagtesten Brassbands in Deutschland entwickelt hat, mit.







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