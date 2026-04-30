Louis Steffens aus St. Johann erzählt im Interview mit unserer Redaktion, wie er als Trompeter zu der populären Brassband Druckluft gekommen ist – und warum er sich schockverliebt hat.
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Mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm sorgte die zehnköpfige Brassband Druckluft kürzlich in der Ochtendunger Kulturhalle für ultimative Stimmung. Mit ihrem Nummer-eins-Hit „Karnevalsmaus“ feuerten sie ihre Fans zum Mitsingen und Tanzen an. Seit sieben Jahren mischt Louis Steffens bei der ehemaligen Bonner Schülerband, die sich zu einer der angesagtesten Brassbands in Deutschland entwickelt hat, mit.