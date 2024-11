Förderverein in Münstermaifeld lädt am Abschluss der Saison zum Hundeschwimmen ein Hundeschwimmen in Münstermaifeld: Wildes Wauwau im Freibad 16.10.2024, 06:00 Uhr

i Julia Hammes aus Ellenz-Poltersdorf ist mit ihrem Golden Retriever ins Freibad nach Münstermaifeld gekommen. Birgit Pielen. Birgit Pielen

Was es nicht alles gibt, wird mancher denken. Hundeschwimmen im Freibad. Was Hundehalter in vielen Städten entzückt, ist jetzt auch im Freibad Münstermaifeld getestet worden. Zum Abschluss der Saison, wenn der Mensch bibbernd am Beckenrand steht, dürfen die Vierbeiner ins Wasser springen.

Vergnügt tollen die Hunde am Wochenende über die Rasenfläche des Freibades in Münstermaifeld. Man sieht auf den ersten Blick: Die Vierbeiner haben Spaß – miteinander. Golden Retriever und Labradore toben am Rande der drei Schwimmbecken. Einige Hunde springen ins Wasser, aber längst nicht alle sind talentierte Freischwimmer.

