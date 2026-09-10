Das Freibad gehört noch einmal den Vierbeinern: Am 26. und 27. September heißt es in Münstermaifeld „Wasser marsch!“ für Hunde.
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Die Badesaison ist für die meisten Menschen vorbei – für die Hunde in Münstermaifeld geht sie Ende September noch einmal richtig los. Beim traditionellen Hundeschwimmen dürfen am Samstag und Sonntag, 26./27. September, die Vierbeiner das Freibad erobern und nach Herzenslust planschen, schwimmen oder zunächst einmal vorsichtig die Pfote ins Wasser halten.