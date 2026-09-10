Im Freibad Münstermaifeld
Hunde, wollt ihr wieder schwimmen?
Der Golden Retriever genießt das Spielen im Wasser. Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Freibades Münstermaifeld wiede
Der Golden Retriever genießt das Spielen im Wasser. Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Freibades Münstermaifeld wieder zum Hundeschwimmen ein.
Birgit Pielen

Das Freibad gehört noch einmal den Vierbeinern: Am 26. und 27. September heißt es in Münstermaifeld „Wasser marsch!“ für Hunde.

Lesezeit 1 Minute
Die Badesaison ist für die meisten Menschen vorbei – für die Hunde in Münstermaifeld geht sie Ende September noch einmal richtig los. Beim traditionellen Hundeschwimmen dürfen am Samstag und Sonntag, 26./27. September, die Vierbeiner das Freibad erobern und nach Herzenslust planschen, schwimmen oder zunächst einmal vorsichtig die Pfote ins Wasser halten.
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