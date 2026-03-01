„DOD – Das Leben ist das Ende“ Humor mit Tiefgang: Kultfigur Heinz Becker in Mendig Elvira Bell 01.03.2026, 12:00 Uhr

i Gerd Dudenhöffers Kultfigur ist zurück in Mendig: Anstelle seines sonst gewohnten Outfits trägt der trauernde Witwer Heinz Becker dieses Mal einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd mit dunkler Krawatte - und natürlich seine Batschkapp. Elvira Bell

Gerd Dudenhöffers Kultfigur Heinz Becker ist zurück in Mendig. Das neue Bühnenprogramm des Kabarettisten beleuchtet das Leben als Witwer, die Nöte des Alltags aber auch den Tod. Wie Beckers Grübeleien zum Lachen und zum Nachdenken anregen.

Mit seinem Programm „DOD – Das Leben ist das Ende“ bringt Gerd Dudenhöffer seine legendäre Kultfigur Heinz Becker zurück auf die Bühne der voll besetzten Laacher-See-Halle in Mendig. Wie die mit dem Titel umschriebene Veranstaltung es vermuten lässt, bereitet der Mittsiebziger das Altern und Sterben, aber auch die Nöte des unfreiwilligen Alleinseins auf.







