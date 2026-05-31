Nach der Insolvenz 2025
Hotel Moselgarten in Bullay hat neuen Inhaber
Die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben auch unter neuer Führung weiter an Bord.
Die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben auch unter neuer Führung weiter an Bord.
David Ditzer

Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Eigentümer: Die Moselstern Hotels übernehmen ab 1. Juni. Für Gäste ändert sich zunächst wenig – die bisherigen Betreiber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben ebenso wie das Team an Bord.

Lesezeit 1 Minute
Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Besitzer: Ab dem 1. Juni wird das Hotel von der Moselstern Hotels GmbH & Co. KG weitergeführt. Das teilen die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino in den sozialen Netzwerken mit. Zugleich verkünden sie, dass sie beide weiter an Bord bleiben – wie die übrigen Mitarbeiter auch.

Ressort und Schlagwörter

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