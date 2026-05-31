Nach der Insolvenz 2025 Hotel Moselgarten in Bullay hat neuen Inhaber Birgit Pielen 31.05.2026, 19:38 Uhr

i Die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben auch unter neuer Führung weiter an Bord. David Ditzer

Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Eigentümer: Die Moselstern Hotels übernehmen ab 1. Juni. Für Gäste ändert sich zunächst wenig – die bisherigen Betreiber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben ebenso wie das Team an Bord.

Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Besitzer: Ab dem 1. Juni wird das Hotel von der Moselstern Hotels GmbH & Co. KG weitergeführt. Das teilen die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino in den sozialen Netzwerken mit. Zugleich verkünden sie, dass sie beide weiter an Bord bleiben – wie die übrigen Mitarbeiter auch.







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