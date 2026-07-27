Buntes Programm in Mendig Hoffnungs-Radler bringen enorme Spendensummen zusammen Martin Ingenhoven 27.07.2026, 12:02 Uhr

i Unter lautem Jubel wurden die Hoffnungsradler im Kreis Mayen-Koblenz begrüßt. Martin Ingenhoven

Wenn sie radeln, dann geht es um Sport und Kilometer, es geht um Spenden, die kranken Kindern zugutekommen. Und es geht um Aufmerksamkeit für die Nöte der Familien. Darum zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Auch in Mendig macht die Tour Station.

Ein großer Tag für die Bier- und Vulkanstadt – die mehr als 160 Radler der Vor-Tour der Hoffnung hielten Einzug in Mendig. Hierzu hatten die Organisatoren ein buntes Programm auf dem Parkplatz der Vulkanbrauerei zusammengestellt. Die Vor-Tour der Hoffnung ist eine Benefizradtour, bei der engagierte Radfahrerinnen und Radfahrer Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder sammeln.







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