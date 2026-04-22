Dank „Bauer sucht Frau“ Hof-Besuch: Maifeld-Liebe geht tief – und ist flauschig Martin Ingenhoven 22.04.2026, 10:00 Uhr

i Valentina und Michi ziehen in diesem Frühjahr auch zwei Lämmchen groß. Martin Ingenhoven

In der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ haben die beiden zueinandergefunden: Landwirt Michi aus dem Maifeld und Valentina aus Nürnberg. Wie tief ist die Beziehung der beiden wirklich? Unsere Redaktion war zum exklusiven Besuch auf dem Hof in Polch.

Die ganze Region hat mit Michi Marhöfer und seiner Valentina mitgefiebert – der Mann aus der Eifel und die Frau aus Franken haben sich bei der vergangenen Staffel der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ gefunden. Schon das Weihnachtsfest wurde gemeinsam verbracht, und pünktlich zum Frühling gibt es auch noch Nachwuchs auf Michis Hof.







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