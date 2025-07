Ungewöhnliche Klänge in der Herz-Jesu-Kirche in Mayen: Mit Gongs, einem Muschelhorn oder auch einem Regenmacher sorgt der Dieblicher Künstler Franz-Josef König für eine besondere Performance. Er will mit Klängen auch eine Botschaft vermitteln.

Große und kleine Gongs, Handpans, Indianerflöten, ein Muschelhorn, eine Shruti-Box, ein Regenmacher und andere außergewöhnliche Musikinstrumente sind am Freitagabend im Altarraum der Mayener Pfarrkirche Herz Jesu in Szene gesetzt worden. Die Kirche ist von der Akustik und Atmosphäre her wie geschaffen für einen solchen Abend ist: Gut 100 Besucher haben sich diese besondere Klang-Performance nicht entgehen lassen wollen.

Mit den sogenannten „Klängen der Hoffnung“ schuf der Klangimpressionist Franz-Josef König ein einzigartiges Erlebnis, das weit über das rein Musikalische hinausgeht. Das Gotteshaus mit seinen beiden Glockentürmen eröffnete einen Raum für tiefgehende Klangerfahrungen, die dazu einluden, zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und dem Gedanken der Hoffnung zu folgen. Anders als in der Musik folgt König keinem Rhythmus, keiner Melodie. Er lässt alles frei im Augenblick entstehen.

Den Lärm der Umwelt zurücklassen und besinnen

Sich entfaltende Schwingungen durchdrangen den sakralen Klangraum. König hatte die Besucher – die meisten hielten ihre Augen geschlossen – eingeladen, sich auf die Stille einzulassen. „Lassen Sie den Lärm der Welt für einen Moment hinter sich. Weiten Sie Ihren Blick – nach innen. Lauschen Sie auf das, was in Ihnen anklingt. Vielleicht hören Sie dort Gott – leise, deutlich, eindringlich.“

Zu Beginn der Klangreise hatte König eine Zimbel erklingen lassen. Der extrem hohe Ton der beiden kleinen, runden Becken aus Metall, die miteinander verbunden waren, wurde durch ihren glockigen, flirrenden Ton besonders im Kopfbereich wahrgenommen. Einen vollen, tragenden und fülligen Dauerton erzeugte der Künstler aus Dieblich mit einer Shruti-Box, einem sehr schönen Begleitinstrument, dessen Klang und Tonerzeugung dem indischen Harmonium oder Akkordeon gleicht. Die Shruti-Box nimmt König auf seinen Klangreisen immer mit. Er nutzt sie zur Begleitung beim Obertonsingen und sorgt so für Gänsehautmomente. Mit zwei von Hand gefertigten Gongs, die einen Durchmesser von etwas mehr als einem Meter haben, und die gut zusammenpassen, erzeugte der Künstler nicht nur viele verschiedene Klangfarben, sondern im gemeinsamen Spiel ein harmonisches, in sich geschlossenes farbiges Klangbild. Die beiden außergewöhnlichen Instrumente sind auf den Ton Gis gestimmt. Ihr durchdringender Klang entwickelte eine enorme Eigendynamik. Obwohl jeder Gong für sich ein Solitär ist, hat er im Zusammenspiel mit den anderen einen festen Platz.

An das Rauschen von Regentropfen erinnert

Für ein tiefgreifendes Hörerlebnis sorgte König, als er mit einem kleineren Gong, dessen Klang lange nachhallte, langsam durch den Mittelgang des Gotteshauses schritt. Eine besondere Rolle nahmen Handpans ein, Zehntausende Hammerschläge fließen in die Formung und Harmonisierung eines solchen gut ausbalancierten Klanginstrumentes. Dessen sphärischer, warmer und reiner Ton schwang sich mit einer tragenden Stimme durch das Kircheninnere. Ein wunderschönes Timbre sorgte für tiefes Empfinden. Für Klangmystik sorgte auch das ruhige Spiel Königs auf der handgefertigten Indianerflöte „High Spirits“ aus Nordamerika. Das verwendete Zedernholz verleiht dem Instrument einen warmen Klang, Walnuss gibt ihm in den Höhen Klarheit und Brillanz. Und auch der Regenmacher – dessen angenehmes, gleichmäßiges Geräusch, an fließendes Wasser beziehungsweise an das Rauschen dicker Regentropfen erinnerte, setzte gemeinsam mit den großen Gongs besondere Akzente und sorgte für tiefgehende Momente, die die Zuhörer erreichten und berührten. Seine ersten Erfahrungen mit der Wirkung von Klängen hat der Klangimpressionist und erfahrene Begleiter für Momente von innerer Einkehr in den 80er-Jahren gemacht. Mit dem Anschlag der Zimbel endete die Klangperformance, zu der die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen bei freiem Eintritt eingeladen hatte. Um eine Spende wurde gebeten. Diese besondere Sternstunde war ein jeder Hinsicht voller Erfolg: Die Bruderschaft gewann acht neue Mitglieder.