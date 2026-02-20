SPD-Kandidat im Wahlkreis 11 Hoch: Als Minister habe ich das ganze Land im Blick 20.02.2026, 12:00 Uhr

i Clemens Hoch geht bei der Landtagswahl 2026 für die SPD im Wahlkreis 11 ins Rennen. Susie Knoll

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Clemens Hoch. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der SPD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Clemens Hoch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 (Andernach) für die Partei SPD an.







Artikel teilen

Artikel teilen