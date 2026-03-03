Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Arnold Waschgler (Freie Wähler), der im Wahlkreis 12 antritt.
Lesezeit 4 Minuten
Wenn Arnold Waschgler im Flugzeug sitzt, sieht er die Mosel und die Eifel von oben. Ganz klein, wie die Landschaft einer Miniatureisenbahn, breitet sich die Landschaft unter dem Hobbypiloten aus. Mit dem Kleinflugzeug startet er in Winningen – und überfliegt dann gerne mal den Landkreis.