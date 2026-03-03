FW-Kandidat für Wahlkreis 12 Hobbypilot Arnold Waschgler will im Landtag landen Annika Wilhelm 03.03.2026, 10:41 Uhr

i Arnold Waschgler aus Lehmen will im Wahlkreis 12 für die Freien Wähler in den Landtag einziehen. Annika Wilhelm

Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Arnold Waschgler (Freie Wähler), der im Wahlkreis 12 antritt.

Wenn Arnold Waschgler im Flugzeug sitzt, sieht er die Mosel und die Eifel von oben. Ganz klein, wie die Landschaft einer Miniatureisenbahn, breitet sich die Landschaft unter dem Hobbypiloten aus. Mit dem Kleinflugzeug startet er in Winningen – und überfliegt dann gerne mal den Landkreis.







Artikel teilen

Artikel teilen