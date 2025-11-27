Historiker Michael Beils stellt sein zweites Werk vor

Michael Beil aus Monreal hat es sich einst zum Ziel gesetzt, die Geschichte seiner Familie zu dokumentieren. Vor Kurzem hat er die Dokumentation „Thaisemattese aus der Untergasse – die Familie des Johann Mathias Beils (1862 – 1944)“ nachgelegt.
In der Gemeinde Monreal haben unzählige Menschen gelebt, die der Familie des Johann Mathias Beils (1862 bis 1944) entstammen. Diesen Menschen widmet sich Michael Beils, der in Monreal aufgewachsen ist, mit seinen Recherchen. Die Familienstudien über seine Vorfahren begann Beils als privates Projekt, was sich dann aber zu einem größeren Vorhaben entwickelte.