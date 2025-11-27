Doku über Familie aus Monreal Historiker Michael Beils stellt sein zweites Werk vor Elvira Bell 27.11.2025, 20:00 Uhr

i Johann Mathias Beils, Urururgroßvater von Michael Beils (Foto), hatte 1803 als Ersatz für die St. Nepomuk Statue eine neue Statue aus Tuffstein angefertigt. Diese befand sich auf der Elzbrücke der Obertorstraße in Monreal und ist heute in der St. Georg-Kapelle heimisch. Auf dem Foto ist die aktuelle Nepomukfigur, geschaffen von Karl Müller, zu sehen. Elvira Bell

Michael Beil aus Monreal hat es sich einst zum Ziel gesetzt, die Geschichte seiner Familie zu dokumentieren. Vor Kurzem hat er die Dokumentation „Thaisemattese aus der Untergasse – die Familie des Johann Mathias Beils (1862 – 1944)“ nachgelegt.

In der Gemeinde Monreal haben unzählige Menschen gelebt, die der Familie des Johann Mathias Beils (1862 bis 1944) entstammen. Diesen Menschen widmet sich Michael Beils, der in Monreal aufgewachsen ist, mit seinen Recherchen. Die Familienstudien über seine Vorfahren begann Beils als privates Projekt, was sich dann aber zu einem größeren Vorhaben entwickelte.







