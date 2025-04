Es sind erschütternde Bilder, die die Weltöffentlichkeit seit einer Woche aus Myanmar erreichen: Tausende Menschen haben bei dem Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 ihr Leben verloren. Das Epizentrum lag unweit der zweitgrößten Stadt des Landes, Mandalay, wo ganze Viertel völlig zerstört wurden. Michaela Lubberich aus Burgbrohl lassen die Aufnahmen nicht mehr los: Gemeinsam mit ihrem Mann Harald leitet sie seit fünf Jahren den Verein Myanmar-Partner mit mehr als 270 Mitgliedern und pflegt seit Langem enge Kontakte in das südostasiatische Land.

Die Vereinsmitglieder übernehmen Partnerschaften für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Myanmar, um ihnen den Schulbesuch, eine Ausbildung oder ein Studium zu ermöglichen. Der Verein unterstützt insbesondere die Phaung-Da-Oo-Klosterschule in Mandalay, wo die Schüler unter anderem auch Deutsch lernen können, um im Anschluss in Deutschland eine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren zu können. Ein entsprechendes Pilotprojekt in Kooperation mit der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) in Andernach ist im vergangenen Jahr erfolgreich angelaufen.

i Vor der Ausgabe der Lebensmittel bilden sich lange Schlangen von Menschen aus den umliegenden Stadtvierteln. Nay Zaw

Eine weitere Gruppe mit vier angehenden Pflegeschülern aus Myanmar trat Ende März den Weg nach Deutschland an – nur wenige Tage bevor der internationale Flughafen der Millionenstadt Mandalay bei dem Beben stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wann dort wieder Flugzeuge starten können, ist unklar.

Seit dem Erdbeben steht Michaela Lubberich täglich in engem Austausch mit den Ansprechpartnern von Myanmar-Partner im Katastrophengebiet. Was diese aus der am stärksten betroffenen Region berichten, ist erschreckend: Mancherorts steht kein Stein mehr auf dem anderen, Tausende Obdachlose irren durch die Stadt. „Es ist so, dass gar nichts mehr funktioniert“, fasst Manuela Lubberich die Schilderungen zusammen. Hilfe aus dem Ausland erreicht die Menschen nur spärlich. Die Helfer des Vereins Myanmar-Partner vor Ort versorgen die Betroffenen mit Decken, Moskitonetzen, Kleidung und Wasser, außerdem laufen Überlegungen, mit einfachsten Mitteln eine Suppenküche einzurichten.

i Dieses Mädchen gehört zu den Patenkindern des Vereins Myanmar-Partner. Seine Familie lebte in einem Gebiet, das in Folge des Erdbebens komplett niedergebrannt ist. Nay Zaw

Mit Erleichterung haben die Vereinsmitglieder auf die Nachricht reagiert, dass es unter den Bewohnern der Phaung-Da-Oo-Klosterschule zwar mehrere Leichtverletzte, aber keine Toten zu beklagen gibt. Drei Backsteingebäude auf dem Schulgelände sind beschädigt und müssen repariert werden, zunächst konzentrieren sich die Bemühungen allerdings darauf, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen: Bis Wochenmitte hatte Thandar Whin Shwe, die die Hilfe der Myanmar-Partner in Mandalay organisiert, gemeinsam mit weiteren Unterstützern Lebensmittel wie Reis, Speiseöl und Gemüse für die 500 Waisenkinder sowie 400 Novizen, die in der Schule leben, beschafft.

Finanziert werden die Hilfsgüter mit Rücklagen des Vereins sowie den zahlreichen Spenden, die Myanmar-Partner in den vergangenen Tagen erreichten – Geld, das zu hundert Prozent bei den Betroffenen der Naturkatastrophe ankommt, wie Michaela Lubberich betont. Seit dem Militärputsch 2021 wird es internationalen Organisatoren zunehmend erschwert, Unterstützung zu leisten. Doch die Myanmar-Partner haben einen Weg gefunden, Spenden zu den Menschen in Myanmar zu bringen: Sie überweisen diese zunächst an ein Kloster in Bangkok, von wo das Geld nach Mandalay weitergeleitet wird.

i Der oberste Mönch der Klosterschule, U Nayska, und die Managerin der Myanmar-Partner, Thandar Whin Shwe, sind rund um die Uhr im Einsatz, um Lebensmittel für die Menschen zu besorgen. Nay Zaw

Dort haben die Helfer alle Hände voll damit zu tun, die Versorgung der Schulgemeinschaft, der Patenkinder und auch der Menschen in den benachbarten Vierteln zu stemmen. Sandar Whin Shwe versuchte in den Tagen nach dem Beben, Kontakt zu den mehr als 300 Patenkindern des Vereins herzustellen, um diejenigen, die alles verloren haben, beim Kauf von Decken, Moskitonetzen und Kleidung zu unterstützen und die Pateneltern über ihr Schicksal zu informieren.

Die Nachricht von der Erdbebenkatastrophe sorgte auch in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach für Bestürzung: Neun angehende Pflegefachkräfte aus Myanmar bereichern bereits seit vergangenem Jahr die Teams der verschiedenen Stationen der Klinik. Damit sich die jungen Frauen in dieser schweren Zeit gegenseitig Halt geben können, wurden sie zunächst beurlaubt. „Sie zeigen es nicht nach außen, wenn sie traurig sind, aber ich weiß, welche Sorgen sie sich machen“, erzählt Michaela Lubberich. Seitens der RMF kümmere man sich rührend um die Gruppe, die seit dem 1. April aus 13 künftigen Pflegekräften besteht, darunter erstmals auch ein junger Mann.

i Die in diesen Tagen beschafften Vorräte für die Klosterschule reichen ungefähr für zwei Wochen. Nay Zaw

Sie alle suchen in Andernach nach einer Zukunftsperspektive, die es in ihrem Heimatland auch in den Jahren vor dem Beben schon nicht mehr gab: Seit dem Militärputsch tobt in dem Land ein Bürgerkrieg, der seitens der Machthaber mit großer Brutalität geführt wird. Unter jungen Menschen geht die Angst um, für den Kampf gegen die eigene Bevölkerung zwangsrekrutiert zu werden. Menschenrechtsgruppen berichten, dass das Militär selbst in diesen Tagen weitere Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung durchführt und Hilfslieferungen blockiert.

Michaela Lubberich blickt mit großer Sorge auf das Land, das sie bei zahlreichen Reisen erkundet hat. Myanmar werde noch lange auf Hilfe von außen angewiesen sein, trotz der starken Bemühungen der Menschen in dem Land sich gegenseitig zu unterstützen: „Burmesen sind unglaublich solidarisch.“ In den Tagen nach den Beben ist auch hierzulande die Hilfsbereitschaft groß. Doch die Frage, wie es weitergeht, wenn Myanmar wieder aus den Nachrichten verschwunden ist, treibt die Burgbrohlerin um: „Das wird uns noch lange beschäftigen.“

Wer den Verein Myanmar-Partner unterstützen will, findet im Internet unter www.myanmar-partner.de weitere Informationen.