Neue Kita in Mertloch Hier möchte man noch mal Kind sein 10.04.2026, 11:05 Uhr

i Das Außengelände der Kita Fuchsbau in Mertloch bietet jede Menge Platz zum Spielen und Toben. VGV Maifeld/Gudrun Kosira-Schmitt

In 18 Monaten Bauzeit ist direkt neben der Grundschule Mertloch die erste verbandsgemeindeeigene Kindertagesstätte des Maifeldes entstanden. Die moderne Einrichtung ist ein Ort, an dem sich Kinder frei entfalten können.

Direkt neben der Grundschule Mertloch ist in 18 Monaten Bau- und Umbauzeit die erste verbandsgemeindeeigene Kindertagesstätte des Maifeldes entstanden – mit Platz für 60 Mädchen und Jungen. „Hier möchte man noch mal Kind sein!“ Dieser Satz war bei der offiziellen Schlüsselübergabe und dem Tag der offenen Tür mit 500 Gästen oft zu hören.







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