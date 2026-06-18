Permakultur im Stadtteil Eich Hier liegt die Keimzelle der Essbaren Stadt Andernach Martin Ingenhoven 18.06.2026, 18:53 Uhr

i Die Permakultur der Essbaren Stadt Andernach liegt im Stadtteil Eich. Gärtner Bernhard Missong spricht hier mit einer Besucherin. Rico Rossival

Die Essbare Stadt Andernach hat viele verschiedene Facetten. Dazu gehört auch das naturnahe Landwirtschafts- und Gartenprojekt der Permakultur im Stadtteil Eich. Ein Ort, der in jeder Hinsicht (und Aussicht) einen Besuch wert ist.

Die Essbare Stadt – diesen Titel trägt Andernach nun seit 16 Jahren. Auf rund 3000 Quadratmetern am Stadtgraben und im Bereich der kurfürstlichen Burg wachsen Kohl, Salat und Obst. Jeder darf und soll sich kostenlos bedienen. Und obwohl sich der Großteil der Flächen in der Andernacher Kernstadt befindet, liegt der Ursprung ein wenig außerhalb.







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