Großes Engagement in Ettringen Hier haben gemeinnützige Projekte besondere Bedeutung Elvira Bell 22.01.2025, 13:00 Uhr

i Am Samstag, den 28. Juni, wird sich der Jugendtreff im Rahmen eines ersten Dorfvereine-Festes offiziell in neuem Glanz präsentieren. Die Festivität, in deren Verlauf sich die Vereine vorstellen wird auf dem Kirmesplatz stattfinden. „Wir waren bei den letzten Kommunalwahlen so positiv überrascht, das auch viele Bürger, die neu bei uns im Ort leben, zur Wahl gekommen sind und sich für das Wohl unserer Gemeinde interessieren“, so Bergweiler (zweiter von links). Mit auf dem Foto sind Ortsbürgermeister Alexander Weber und Denise Brand. Elvira Bell

In Ettringen wird die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements großgeschrieben. Die Gemeinde hat nun entschieden, wer von den Einnahmen des Weihnachtsmarkts profitiert – gleich mehrere dürfen sich freuen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Projekte hat in der größten Vordereifelgemeinde eine besondere Bedeutung. Positive Resonanz erfuhr diese Bereitwilligkeit am ersten Advent durch insgesamt zwölf Vereine. Sie hatten sich auf Einladung der Ortsgemeinde an dem Weihnachtsmarkt in Ettringen beteiligt, der alle zwei Jahre stattfindet.

