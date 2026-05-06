Die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Mayen-Koblenz, bietet derzeit acht Menschen mit demenziellen Veränderungen ein besonderes Betreuungskonzept. Wie arbeitet die Einrichtung und was ist geplant?
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Auf kurzen Beinchen, aber zielstrebig tippelt der kleine Hund durch den langen Flur, biegt ab in die Küche und lässt sich dort auf dem Schoß einer alten Dame im Rollstuhl nieder. Als diese das weiche Fell des Hündchens streichelt, leuchten ihre Augen, die zuvor noch scheinbar leer ins Nichts blickten.