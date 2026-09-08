Marktführer in der Vordereifel Hidden Champions machen Mayen-Koblenz attraktiv Kim Fauss 08.09.2026, 14:00 Uhr

i Hidden Champions wie der Gebäckhersteller Griesson – de Beukelaer in Polch werten das Image des Wirtschaftsstandorts Mayen-Koblenz auf. Aber das ist keine Einbahnstraße: Der Landkreis bietet seinerseits auch einige Vorteile für Unternehmen. Herbert Piel/P!ELmedia

Der Landkreis Mayen-Koblenz und die hier ansässigen Hidden Champions können voneinander profitieren. Welche Vorteile die Region den Unternehmen bietet und welchen Einfluss diese wiederum auf das Image des Kreises haben.

Der Landkreis Mayen-Koblenz hat wirtschaftlich so einiges zu bieten. Die Produkte und Leistungen der hier ansässigen Unternehmen sind vielfältig: Von einem großen touristischen Angebot, über die Wertschöpfung regionaler Rohstoffe bis hin zu den Hidden Champions, die mit speziellen Nischenprodukten erfolgreich geworden sind.







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