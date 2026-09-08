Der Landkreis Mayen-Koblenz und die hier ansässigen Hidden Champions können voneinander profitieren. Welche Vorteile die Region den Unternehmen bietet und welchen Einfluss diese wiederum auf das Image des Kreises haben.
Lesezeit 3 Minuten
Der Landkreis Mayen-Koblenz hat wirtschaftlich so einiges zu bieten. Die Produkte und Leistungen der hier ansässigen Unternehmen sind vielfältig: Von einem großen touristischen Angebot, über die Wertschöpfung regionaler Rohstoffe bis hin zu den Hidden Champions, die mit speziellen Nischenprodukten erfolgreich geworden sind.