Neu in Mayen ist Verena Rendtorff – im Stadtbild ist sie schon aufgefallen: Mit Koffer und Schminke reist sie umher, lässt sich urplötzlich fallen. Was steckt dahinter? Das verrät die Schauspielerin, die auch in „Ladies Night“ zu erleben ist.

Eine Frau krümmt sich auf dem Mayener Markt, wälzt sich, springt wie vom Blitz gerührt behände auf. Die Szene wiederholt sich ein paar Mal. Ist diese Frau noch zu retten, fragen sich nicht wenige Passanten. Doch das Ganze hat einen Hintergedanken – und es hat mit den Burgfestspielen Mayen zusammen, was Verena Rendtorff da so (an-)treibt.

Verena Rendtorff ist eine neue Akteurin bei den Burgfestspielen. Und sie ist neu in Mayen, in München ist sie in der Kunstszene wohlbekannt. Auch als Performance-Künstlerin. „Ich habe einen ganzen Koffer voll davon“, sagt Rendtorff, für die Kunst und Bewegung alles ist. Koffer ist wörtlich zu nehmen. Sie trägt einen vierkantigen Reisebegleiter durch die Stadt, in den sie sich mitunter selbst in den Koffer einschließt – und wie ein Schachtelteufel wild gestikulierend herausspringt.

„Ich bin behandelt worden wie ein wildes Tier.“

Verena Rendtorff

„Ich bin behandelt worden wie ein wildes Tier“, erinnert sie sich an die ungläubigen und mitleidslosen Blicke. Ja, in der Großstadt ist Performance an manchen Ecken zu sehen, in Mayen muss man sich an so etwas gewöhnen. Aber was soll das Ganze? Rendtorff vermittelt eine Botschaft. Sie will das Motto der 2025er-Burgfestspiele „Miteinander“ aus der Reserve der Vorbeiziehenden locken. Wenn diese sich interessieren für das merkwürdige Tun, wenn diese interessiert nachfragen, dann werde „dieses Miteinander gelebt“. Für Mayen sei dies wohl eine „bisher nicht präsente Sehgewohnheit“, sie wolle mit ihrer Performance deutlich signalisieren, dass sie dialogbereit und offen ist. Das Theaterfestival solle öfter in der Stadt sichtbar sein.

i Verena Rendtorff tritt in Mayen auf. Rico Rossival

Von München (1,6 Millionen Einwohner) nach Mayen (20.000): Ist dies kein Kulturschock? Nein, sagt die Schauspielerin im Brustton der Überzeugung: „Ich habe kein Problem mit kleinen Städten.“ Gleichzeitig fühlt sie mit ihrer „Heimat auf Zeit“ mit. „Es ist wirklich erschreckend, wenn ich vom Markt in die Stadt gehe: Sie stirbt, Kneipen und Läden sind zu, das finde ich wahnsinnig traurig.“ In leer geräumten Schaufenstern würde sie gern eine Performance machen – auch um ihrer Zuneigung zu Mayen Ausdruck zu verleihen. Apropos Kunst: Verena Rendtorff vermisst Künstler, alternative Ecken im Stadtbild – die hat Mayen nur in Ansätzen zu bieten.

Zweierlei Rollen füllt sie im Burgfestspiel-Hauptstück „Ladies Night“ aus: zum einen als Choreografin, auf der Burgbühne als Kneipenwirtin. „In dieser Absturzkneipe passiert ja alles Mögliche – und ich habe das Sagen.“ Zum Hintergrund: Es dreht sich bei der Komödie um fünf arbeitslose Männer, die das Konzept verfolgen, mit Striptease ihren Unterhalt zu verdienen. „In meiner Rolle zeige ich den Männern als frühere Revuetänzerin, wie sie ihre Nummern runterschrubben“, erklärt Rendtorff lächelnd. Und als Choreografin studiert sie zwar keine Tanzchoreos ein, sondern unterstützt die Schauspieler bei deren Schrittwerk.

„In meiner Rolle zeige ich den Männern als frühere Revuetänzerin, wie sie ihre Nummern runterschrubben.“

Verena Rendtorff tritt als Kneipenwirtin in „Ladies Night“ auf.

Verena Rendtorff, viel gefragte Sprecherin von Dokufilmen und jahrelang eine Hälfte des Musikduos Grenzland, plant überdies Unerhörtes: Am 14. August treibt sie Performance in der Herz-Jesu-Kirche. Gemeinsam mit den Kirchenmusikern Volker Kaufung und Markus Busch dürfen sich Zuschauer auf einen, wie sie selbst sagt, „assoziativen und performantischen Abend“ gefasst machen. Ein Event mit Text und viel Bewegung.

Welches Herz schlägt bei der 61-Jährigen stärker, das der Aktrice oder das der Performance-Künstlerin? „Ich bin froh, dass ich auf vielen Füßen unterwegs bin. Da, wo ich mich reinschmeiße, bin ich auch mit vollem Einsatz drin.“ Kreativität ist bei ihr das Oberthema. „Da geht mir das Pulverfass an Ideen nicht aus.“

i Für Verena Rentorff steht Kreativität an erster Stelle. Rico Rossival

Ob dies auch in der Spielzeit 2026 in der Eifel der Fall sein wird, ist offen. Das wäre für eine große Wertschätzung. Aber ein Künstlerleben hängt immer am seidenen Faden. „Finanziell ist vieles eng gestrickt. Die Gagen sind schlecht, und hier besonders schlecht“, sagt die alleinerziehende Mutter, die noch eine Wohnung im teuren Pflaster München hat. Diese Gagenpolitik sei nicht der Intendanz anzukreiden. Warum dann Mayen? Der Kontakt kam über Bettina Rehm zustande, mit der sie eine mehr als 30 Jahre Freundschaft verbindet. Rehm inszeniert „Ladies Night“ und wollte sie unbedingt dabeihaben. Auf dieses Neuland hatte die Münchnerin „ganz viel Lust“. Sie sei im Übrigen ein „schlechter Neinsager“. Und selbstbewusst fügt sie hinzu: „Ich glaube, ich bin die richtige Person für mehr Sichtbarkeit.“

Das Burgfestspiel-Stück „Ladies Night“ wird bis zum Mittwoch, 13. August, aufgeführt.

Münchner Künstlerin auf vielen Ebenen aktiv

Verena Rendtorff wurde 1964 in Münster geboren. Sie schloss mit 20 Jahren ihre Schauspiel-, Tanz und Gesangsausbildung am Paris Centre ab. Seitdem war sie an vielen Häusern aktiv, wurde für Theater- und Musicalproduktionen verpflichtet. Dazu zählen das Staatstheater Nürnberg, das Münchner Volkstheater, das Alte Schauspielhaus Stuttgart, das Musiktheater Hamburg und das Landestheater Salzburg. Außerdem arbeitet sie als Choreografin, unter anderem in Stücken wie „Chicago“, „Cabaret“, „Grease“, die „Dreigroschenoper“ oder „Clockwork Orange“. Verena Rendtorff wird oft eingesetzt als Sprecherin für Hörbücher und Doku-Formate, unter anderem bei Arte. Sie komponierte seit 2008 für das Duo Grenzland. eigene musikalische Kompositionen und Konzerte unter dem Namen „Grenzland“. Auch im Fernsehen war sie zu sehen, unter anderem in „Holy Spirit“, „Kommissarin Lucas“ und in „Marienhof“. red