Burgfestspiele Mayen Herz-Jesu-Kirche gehört zum Sicherheitskonzept Elvira Bell 11.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Kirchentür steht auch außerhalb der Burgfestspiele beispielsweise während extremer Hitze offen. In der Tür steht Thomas Fößel (Teil vom Leitungsteam des Pastoralen Raums Mayen). Elvira Bell

Wenn bei einer Open-Air-Veranstaltung plötzlich Regen und Gewitter angesagt sind, wünscht man sich als Besucher schnell einen sicheren und trocken Ort herbei. Bei den Burgfestspielen ist einer dieser Ort die Herz-Jesu-Kirche.

Der Vorplatz, der Bereich vor den Hauptportalen der Herz-Jesu Kirche und auch das Lukashaus – früher bekannt als Pfarrbegegnungsstätte Herz Jesu – geben den Mayener Burgfestspielen in diesem und im kommenden Jahr eine Heimat. Regen und Gewitter sind bei Veranstaltungen unter freiem Himmel ärgerlich.







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