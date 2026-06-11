Wenn bei einer Open-Air-Veranstaltung plötzlich Regen und Gewitter angesagt sind, wünscht man sich als Besucher schnell einen sicheren und trocken Ort herbei. Bei den Burgfestspielen ist einer dieser Ort die Herz-Jesu-Kirche.
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Der Vorplatz, der Bereich vor den Hauptportalen der Herz-Jesu Kirche und auch das Lukashaus – früher bekannt als Pfarrbegegnungsstätte Herz Jesu – geben den Mayener Burgfestspielen in diesem und im kommenden Jahr eine Heimat. Regen und Gewitter sind bei Veranstaltungen unter freiem Himmel ärgerlich.