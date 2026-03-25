Zum Tod von Hermann Wagner
Hermann Wagner engagierte sich stets für Mayen
Hermann Wagner
Hermann Wagner
Elvira Bell

Überraschend ist Hermann Wagner kürzlich verstorben. Der Ur-Mayener war Unternehmer, Karnevalist und in einigen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Ein Nachruf.

Lesezeit 3 Minuten
Der beliebte ehemalige Präsident der Prinzengarde Mayen, Hermann Wagner, ist plötzlich verstorben. Der 65-Jährige zählte zu den prägendsten Gesichtern der Mayener Fastnacht. Mehr noch: Mit großem Engagement setzte sich der Ur-Mayener nicht nur in seiner Heimatstadt für die Pflege des rheinischen Brauchtums, sondern auch als Vize-Präsident der Rheinischen Karnevals Kooperationen (RKK) für die Belange des Dachverbandes, dem circa 1400 ...

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Andernach & MayenSoziales

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