Kunst, Kultur und Genuss standen bei der zweiten Auflage der Herbstpartie auf Schloss Burg Namedy im Fokus. Das gab es dabei zu entdecken.

Eine kleine Auszeit vom Alltag, voller erfrischender Inspirationen. Darüber hinaus unbeschwert und mit Genuss: mit einem Cappuccino, französisch gerösteten Broten, Crèpes, Pasta aus einem Parmesanlaib, einem Gläschen Wein oder prickelndem Sekt. Und das vor der grandiosen Kulisse von Schloss Burg Namedy, mit seinem weitläufigen Garten. All das und vieles mehr konnten die Gäste der zweiten Auflage der Herbstpartie in Namedy an drei Tagen genießen.

Hausherrin Prinzessin Heide von Hohenzollern hatte ihren Ritter- und Spiegelsaal für die Aussteller und Besucher geöffnet und weiße Pagodenzelte entlang des Torhofs und über die weitläufige Parkanlage aufstellen lassen. Sie sorgten für den Landpartie-Effekt. Und an dem ohnehin stilvollen Ort, der sich zwischen kurzen Regenschauern von seiner schönsten Seite zeigte, wurden für die Besucher die Improvisationen am Piano und am Saxofon, Walking Acts, handwerkliche Vorführungen und mit vielem rund ums Wohnen, Mode, Schmuck, Garten, Kulinarik und Lifestyle zu einem einzigartigen Erlebnis. Eröffnet wurde die Herbstpartie von Christian Greiner, dem Oberbürgermeister der Stadt Andernach. Mit dabei waren Philip Bürgers, Geschäftsführer von Reno Veranstaltungen, Prinzessin Heide von Hohenzollern, Ortsvorsteher Timur Külahcioglu und Hartmut Dressel von der Freien Wählergruppe Andernach.

i Im Spiegelsaal gab es viel zu entdecken. Elvira Bell

Eine lange Fahrzeugkolonne schlängelte sich am Freitagvormittag durch den Ort. Pünktlich zum Start strömten Hunderte Besucher in Richtung des Anwesens von Prinzessin Heide von Hohenzollern, um die mannigfaltige Angebotspalette in Augenschein zu nehmen. So auch eine sechsköpfige Clique junger Frauen aus dem Norden Deutschlands, die den Besuch der Herbstpartie mit einem Kurzurlaub verbanden. „Wir hatten von Freunden von der Lifestyle-Messe im vergangenen Jahr gehört. Auch wir möchten uns das Ganze ansehen. Morgen steht der Geysir auf unserer Agenda. Wenn‘s passt, kommen wir – ehe es heimwärts geht – noch einmal hierhin, um uns mit Reiseproviant einzudecken“, erklärten die Frauen.

Einen schönen Tag zu verbringen, hatte sich auch ein angereister Kegelklub vorgenommen. „Wir sind treue Gäste von solchen Lifestyle-Messen“, verrieten die Frauen. „Unsere Hauptanlaufstelle sind die Anbieter von Blumen.“

i Eröffnet wurde die Herbstpartie von Christian Greiner (Mitte), dem Oberbürgermeister der Stadt Andernach. Mit dabei waren Philip Bürgers (2. von links), Geschäftsführer von Reno Veranstaltungen und Prinzessin Heide von Hohenzollern, Ortsvorsteher Timur Külahcioglu (links außen) und Hartmut Dressel von der Freien Wählergruppe Andernach (rechts) . Elvira Bell

Ins Auge fiel auf Anhieb das reizvolle Zusammenspiel der blühenden Hortensien an der Vorburg und die davor auf Tischen drapierten Bonsai-Glasgärten. Hierbei handelt es sich um einzigartige, handgefertigte Biotope – im Kleinformat, die Christof Hertel aus Lilienthal bei Bremen präsentierte. „Meines Wissens ist unsere Manufaktur die einzige in Deutschland, die solche kreativen Glasgärten mit tropischen Pflanzen und Bonsaibäumen anfertigt“, so Hertel. „Meine, aber auch die Verbundenheit meiner Frau zur Natur und ihren Pflanzen haben die Idee zu diesen Biotopen entstehen lassen.“

i Einzigartige, handgefertigte Biotope im Kleinformat, präsentierte Christof Hertel aus Lilienthal bei Bremen. Die immergrünen Gärten werden in der Manufaktur von Hertel und seiner Frau hergestellt. Elvira Bell

Als besondere Eyecatcher erwiesen sind auch die zahlreichen Outdoor-Möbel, Springbrunnen in vielen Varianten, Größen und Preislagen und auch Hennes, das lebensgroße Maskottchen des 1. FC Köln aus Gusseisen. Auch bunt bemalte Figuren aus Holz oder Metall zogen die Blicke der Besucher auf sich. Prinzessin Heide von Hohenzollern hatte einen hübschen Frosch gefunden. „Meiner wurde mir im vergangenen Jahr aus einem Blumenkübel entwendet.“ Zu küssen brauchte die Prinzessin den Frosch nicht. „Ich hatte schon mit meinem verstorbenen Mann Godehard schon einen richtigen Prinzen“, erzählte sie, während sie einen der Frösche in ihren Händen hielt.

i Prinzessin Heide von Hohenzollern gefiel dieser Frosch sehr gut. Mit auf dem Foto sind ihre beiden Mitarbeiterinnen Christa Dressel und Claudia Fölbach. Elvira Bell

Vollauf zufrieden zeigte sich Philip Bürgers, Geschäftsführer von Reno Veranstaltungen: „Wir haben die Anzahl der Aussteller auf 170 erhöht, 30 Prozent davon sind neu. Erfreulich ist, dass wir jetzt am Samstag um 9.30 Uhr schon deutlich mehr Tickets online verkauft haben, als bei der gesamten Erstauflage hier in Namedy. Das ist toll!“