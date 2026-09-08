12.500 Besucher strömten an drei Veranstaltungstagen zur Herbstpartie auf Burg Namedy. Veranstalterin Isabel Bürgers erzählt, was die Messe so besonders macht und wie es im kommenden Jahr weitergeht.
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Die Herbstpartie auf Schloss Burg Namedy hat am ersten Septemberwochenende die Erwartungen aller übertroffen und sich als Erfolg auf ganzer Linie erwiesen. Insgesamt 12.500 Besucher strömten an den drei Veranstaltungstagen auf das weitläufige Gelände, um bei bestem Spätsommerwetter ein einzigartiges Zusammenspiel aus Kunst, Kultur, Kulinarik und gehobener Lebensart zu genießen.