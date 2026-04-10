Weil sich an der historischen Stadtmauer Steine und Mörtel lösen, bleibt eine der wichtigsten Andernacher Straßen vorerst dicht. Ein Schutznetz soll die Lage bald entschärfen und die Durchfahrt wieder ermöglichen.
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Seit wenigen Wochen ist die Andernacher Hochstraße auf Höhe des Koblenzer Tors für den Verkehr gesperrt – und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Laut Mobilitätsatlas handelt es sich um eine Notabsperrung, da in diesem Bereich Gefahr durch „herabfallende Steine im Bereich der Stadtmauer“ besteht.