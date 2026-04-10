Stadtmauer bröckelt
Herabfallende Steine erzwingen Sperrung der Andernacher Hochstraße
Von der Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich kleinere Steine und Mörtel gelöst. Nach einer statischen Überpr
Von der Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich kleinere Steine und Mörtel gelöst. Nach einer statischen Überprüfung wurde die Hochstraße gesperrt.
Rico Rossival

Weil sich an der historischen Stadtmauer Steine und Mörtel lösen, bleibt eine der wichtigsten Andernacher Straßen vorerst dicht. Ein Schutznetz soll die Lage bald entschärfen und die Durchfahrt wieder ermöglichen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit wenigen Wochen ist die Andernacher Hochstraße auf Höhe des Koblenzer Tors für den Verkehr gesperrt – und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Laut Mobilitätsatlas handelt es sich um eine Notabsperrung, da in diesem Bereich Gefahr durch „herabfallende Steine im Bereich der Stadtmauer“ besteht.

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