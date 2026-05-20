Rettungstat an Ettringer Lay Heldentat: 15-Jährige vor Sprung in den Tod gerettet Thomas Brost 20.05.2026, 13:00 Uhr

i Die Ettringer Lay ist an manchen Stellen bis zu 35 Meter tief. Rico Rossival

An einem kalten Wintertag baut sich an der Ettringer Lay eine lebensgefährliche Situation auf: Eine 15-Jährige will sich in das 35 Meter tiefe Tal stürzen. Zwei Männer kommen zufällig vorbei – sie reagieren beherzt. Und arbeiten Hand in Hand.

Es ist ein kalter Winterabend im Februar – die Menschen in und um Mayen sind gut gelaunt, mitunter ausgelassen. Denn es ist Rosenmontag, kurz vor 19 Uhr, und die Stimmung strebt vielerorts dem Höhepunkt zu. Es ist auch die Zeit, in der Dominik Dolfen mit dem Auto von Mayen nach Ettringen unterwegs ist.







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