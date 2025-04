Polizei zum Anfassen - das ist am Sonntag, 4. Mai, in Mayen zu erleben. Die Polizeiinspektion öffnet für sieben Stunden ihre Türen und lädt zu Hausführungen ein. Flankiert wird dies von Vorträgen und Vorführungen. Der Hingucker ist ein Ford Mustang.

Ein „Bürger in Uniform“ will die Polizei nach eigenem Selbstverständnis gern sein, jetzt gibt es sogar Polizei zum Anfassen: Am Sonntag, 4. Mai, öffnet die Mayener Polizei zwischen 10 und 17 Uhr (fast) all ihre Türen und gewährt einen Blick in die Polizeiarbeit. Neugierige können einige Überraschungen erleben, verspricht der Leiter der Polizeiinspektion, Lothar Rink.

„Wir möchten uns als Bürgerpolizei vorstellen und auf Augenhöhe mit dem Bürger agieren“, betont Lothar Rink. Wenn sich die Tür zur Polizei im Mayener Rathaus öffnet, werden alle Bereiche, auch im Kfz-Bereich, mit einem Mal transparent werden. Es wird Hausführungen geben, bei denen Polizisten für alle Fragen zur Verfügung stehen. Wie geht solch eine Öffnung quasi ins Allerheiligste praktisch? Die Interessierten werden im Wartebereich innerhalb des Rathauses Rosengasse erwartet, zu Gruppen von maximal 15 Personen. Alles gehe ohne Voranmeldung vonstatten. „Und es wird alles frei betretbar sein.“ Renner dürften wohl die Arrestzellen sein …

i PI-Chef Lothar Rink (links) und Lars Brummer, Sachbereichsleiter Einsatz, haben gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen ein interessantes Programm zusammengestellt. Thomas Brost

Im Sitzungssaal im zweiten Stock wird eine Ausstellung zu sehen sein. Sicherlich ein Hingucker: die Führungs- und Einsatzmittel, so werden sie im Polizeijargon genannt, darunter befinden sich Waffen, aber auch kugelsichere Westen, ein schusssicherer Helm oder eine Reihe von Uniformen. „All dies ergibt ein umfassendes Bild zur Polizeiarbeit“, erklärt Lothar Rink.

Apropos Mann und Frau in Uniform: Rink und seine Kollegen möchten klarmachen, dass in jeder Uniform „ein Mensch steckt“. Auch vor dem Hintergrund, dass es laut Rink „vermehrt Angriffe auf Polizisten gibt, auch in Mayen“. Der Polizist beziehungsweise die Polizistin seien aber gleichzeitig Vater, Mutter, Gemeinderatsmitglied oder Jugendfußball-Trainer – mit „den gleichen Emotionen wie alle anderen auch“. Trotz der punktuellen Anfeindungen bringe der Beruf „viel mehr Momente, die glücklich machen, als Momente, die belasten“. Der Beruf, so wirbt der Erste Polizeihauptkommissar, sei „spannend und vielseitig“. In Mayen leisten derzeit acht Frauen und vier Männer ein Schnupperpraktikum ab – für zeitlich begrenzte Einblicke über den Tag der offenen Tür hinaus sei die Polizei ansprechbar.

i Auf dem Forumsplatz werden Vorführungen der Hundestaffel der Polizei und der mobilen Eingreiftruppe stattfinden. Thomas Brost

Auf dem Uherske-Hradiste-Platz, also dem Forum vor dem Rathaus, gibt es knallharte Action: Die Diensthundestaffel sowie die Mobile Eingreiftruppe der Polizei zeigen, wie sehr sie auf den Punkt einsatzbereit sind. Zudem darf man sich an Ständen informieren: beim Arbeitskreis Häusliche Gewalt ebenso wie beim Weißen Ring oder der Interventionsstelle. Informationen über die Arbeit der Kripo, der Kreisverkehrswacht, der Jugendverkehrsschule und der Einstiegsberater runden das Angebot auf dem Forum ab. Stündlich finden im Besprechungsraum der PI Mayen Vorträge statt. Dabei dreht sich einiges über die Themen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Seniorensicherheit im Straßenverkehr und Sexualdelikte.

Von Nahem darf man die Einsatzfahrzeuge der Polizei betrachten: Motorräder, ein Bus und Streifenwagen. Bei Letzteren darf ein Blick in den Kofferraum gewagt werden, außerdem wird ein Einsatz mit Drohne und Provider-Fahrzeug erläutert. Auch die Frage „Wie darf ich mein Auto tunen, damit es rechtlich zulässig ist?“ wird beantwortet. Ein echter Hingucker dabei: ein scharfer Ford Mustang – das Chassis im Polizei-Look, mit 5-Liter-Motor und acht Zylinder unter der Motorhaube. Lothar Rink sagt: „Dies passt dann auch zur parallel laufenden Autoschau.“

Zwischen Oldtimern und Lotus-Sportwagen

Alles rund um des Deutschen liebstes Kind wird in Mayen am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Mai, gezeigt. Zwischen 11 und 18 Uhr bietet die Stadt die Bühne „zur größten Autoschau der Region“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mehr als 100 Neuwagenmodelle von insgesamt 18 renommierten Marken sind angekündigt. Ergänzt wird die Fahrzeugschau durch eine Auswahl von Old- und Youngtimern sowie Motorsport-Raritäten, die vom AC Mayen präsentiert werden. Als Glanzlicht wird die Teilnahme der Sportwagenmarke Lotus hervorgehoben. Begleitet wird das Wochenende von Livemusik in der City. Am Samstag öffnen die Geschäfte der Innenstadt bis 16 Uhr ihre Türen. red