Besondere Kulisse fürs Jawort
Heiraten am Riedener Waldsee ist künftig möglich 
Heiraten an Gewässern liegt nicht nur im Trend, sondern ist ein Erlebnis für die Ewigkeit. Am Riedener Waldsee werden Trauungen
Heiraten an Gewässern liegt nicht nur im Trend, sondern ist ein Erlebnis für die Ewigkeit. Am Riedener Waldsee werden Trauungen zu einer unvergesslichen Zeremonie.
Elvira Bell

Zwei Paar Hände, ein tiefer Blick, im Hintergrund glitzert das Wasser, die Vögel zwitschern: Künftig sind Trauungen am Riedener Waldsee in besonderer Kulisse möglich. Wo in der Verbandsgemeinde Mendig heiraten auch noch möglich wird.

Lesezeit 2 Minuten
Trauungen in der freien Natur und an besonderen Stellen sind weit mehr als ein Trend: Sie sind ein Erlebnis für die Ewigkeit und für die Sinne. Das gilt auch für die Verbandsgemeinde Mendig. Bislang konnten sich Paare dort im Historischen Ratssaal, im Lavakeller und auf der Museumslay ihr Jawort geben.

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