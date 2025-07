Ende Juni hat Landrat Marko Boos (SPD) im Kreistag über die Verhängung einer Haushaltssperre für den Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) informiert. Die Fraktion FWM3/Die Linke fragt nun in einer Pressemitteilung: Was bedeutet das für die kreiseigenen Schulen?

1 Ein Blick zurück: Der Kreishaushalt 2025, der noch unter Landrat Alexander Saftig aufgestellt wurde, sei „Spitz auf Knopf“ gerechnet worden, sagte Landrat Boos in besagter Kreistagssitzung. Es bestehe immer die Gefahr, dass es knapp werden könnte, so der Landrat weiter. Und dies sei wohl Ende April eingetreten – man komme wohl in der Ausgabenpolitik an die zulässige Grenze des Liquiditätskredites. Als Ursache für den Engpass nennt die Kreisverwaltung in der Kreistagsvorlage einen Kredit von Dezember 2024. Über diesen wurden Pflichtausgaben, die über dem Plan lagen, abgedeckt – darunter Mittel für den Bereich Soziales, Kinder, Jugend und Familie und die Schülerbeförderung sowie Zinsaufwendungen.

Die Haushaltssperre ermögliche flexibleres Handeln als ein nicht genehmigter Haushalt – auch freiwillige Ausgaben könnten nach Abstimmung mit dem Landrat bei einer Haushaltssperre möglich sein. Bei einem nicht genehmigten Haushalt seien freiwillige Ausgaben hingegen tabu.

2 Das fordert FWM3/Die Linke: In ihrer Pressemitteilung weist die Fraktion daraufhin, dass sie auf den engen Spielraum im Kreishaushalt bereits bei dessen Aufstellung angemerkt hätten, weswegen der Fraktionsvorsitzende Hans Georg Schönberg eine Erhöhung der Kreisumlage vorgeschlagen habe. Mit Blick auf die Schulen wolle die Fraktion eine Anfrage an den Landrat richten, „um dessen Absichten und seine geplante Vorgehensweise mit dem flexiblen Instrument der Haushaltssperre in Bezug auf die Sachkosten der kreiseigenen Schulen zu erfahren.“ Dahinter verbirgt sich laut Pressemitteilung die Sorge, dass Sachkosten – also etwa Gelder für Anschaffungen und Ausstattungen der Schulen – erst zum Ende eines Schuljahres, also in den Sommerferien, abgerufen werden würden. „Von daher hat die verhängte Haushaltssperre wohl deutliche Auswirkungen auf die Ausstattung der kreiseigenen Schulen im nächsten Schuljahr und damit auch auf die zukünftige Unterrichtsqualität.“

3 Das sagt die Kreisverwaltung: In Bezug auf Sachkostenanträge der Schulen heißt es von der Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die kreiseigenen Schulen erhalten ein nach Standards ermitteltes Budget für ein ganzes Jahr, das die Schulleitungen eigenständig und eigenverantwortlich bewirtschaften.“ Als Schulträger muss der Landkreis die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs als Pflichtaufgabe sicherstellen. Die kreiseigenen Schulen wurden demnach gebeten, „sich derzeit auf Beschaffungen zu beschränken, die notwendig oder unaufschiebbar sind.“ Generell würden Beschaffungen für die Unterrichtsgestaltung aber weiterhin vorgenommen. Die Beschaffungen, die noch zeitlich geschoben werden können, würden entsprechend später umgesetzt. „Die Unterrichtsversorgung ist sichergestellt“, betont die Kreisverwaltung.