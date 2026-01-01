Traditioneller Silvesterritt Hausener verabschieden das alte Jahr im Galopp Elvira Bell 01.01.2026, 12:00 Uhr

i Jedes Jahr bietet sich beim Silvesterritt in Hausen aufs Neue ein beeindruckendes Bild für Besucher und Teilnehmer, wenn sich die Vierbeiner mit ihren Haltern für die Segnung vor der Alten Schule versammeln und im Anschluss drei Mal an der Pfarrkirche vorbei reiten. Elvira Bell

Seit mehr als 700 Jahren kommen Reiter mit ihren Pferden zum Silvesterritt im Mayener Stadtteil Hausen zusammen. Dieser Brauch geht auf eine Legende rund um Papst Silvester zurück. Auch in diesem Jahr verfolgten viele Zuschauer das Spektakel.

Tradition, Heimatverbundenheit und Glaube: Der alljährliche Silvesterritt stellt im Bistum Trier und im Kreis Mayen-Koblenz etwas ganz Besonderes dar. Für viele bedeutet dieser Tag ein Stück weit Nachweihnachtsfreude. Denn seit mehr als 700 Jahren kommen am späten Vormittag des 31.







