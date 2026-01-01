Hausener verabschieden das alte Jahr im Galopp

Seit mehr als 700 Jahren kommen Reiter mit ihren Pferden zum Silvesterritt im Mayener Stadtteil Hausen zusammen. Dieser Brauch geht auf eine Legende rund um Papst Silvester zurück. Auch in diesem Jahr verfolgten viele Zuschauer das Spektakel.
Tradition, Heimatverbundenheit und Glaube: Der alljährliche Silvesterritt stellt im Bistum Trier und im Kreis Mayen-Koblenz etwas ganz Besonderes dar. Für viele bedeutet dieser Tag ein Stück weit Nachweihnachtsfreude. Denn seit mehr als 700 Jahren kommen am späten Vormittag des 31.