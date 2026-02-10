Karneval mit Reality-TV-Star
Hausener Mädchen feiern mit Calvin Kleinen
Publikum und Aktive freuen sich bei der Mädchenparty in Mayen-Hausen über Stargast Calvin Kleinen, bekannt als Reality-TV-Darsteller und Partysänger.
Die Mayener Mädchenparty sorgt stets für ein ausverkauftes Hausener Bürgerhaus. Neben renommierten Tanzgruppen und Partysängern sorgt in diesem Jahr Reality-TV-Star Calvin Kleinen für Stimmung.

Schon am Morgen vibrierte das Hausener Bürgerhaus: Konfetti lag in der Luft, das kreativ verkleidete Publikum war sofort mittendrin. Die Mayener Mädchenparty wurde erneut zur Visitenkarte der hiesigen Faasenaacht – laut, bunt und wie immer souverän gut organisiert.

