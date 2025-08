Noch immer gehört die Suchterkrankung zu den großen gesellschaftlichen Tabus. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen galten 2024 rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland als alkoholabhängig, weitere 9 Millionen hatten einen problematischen Konsum. Die Corona-Pandemie hat die Situation verschärft – und der Weg aus der Abhängigkeit ist schwer. Wie er dennoch gelingen kann, erklären Natalie Pauls und Christina Schoch von der Suchtberatungsstelle der Caritas in Mayen.

Mit welchen Anliegen kommen Menschen zu Ihnen in die Beratung?

Pauls: In der Regel nimmt zuerst das Umfeld die Suchtproblematik wahr und schlägt Alarm. Oft vergehen ein paar Jahre mit gescheiterten Versuchen, das Problem selbst in den Griff zu bekommen. Wenn die Folgen der Sucht sich nicht mehr verbergen lassen, erzeugt das Umfeld Druck, um Hilfe beim Suchthilfesystem zu holen. Anfangs steht oft der Wunsch im Vordergrund, dass das Umfeld wieder Ruhe gibt. Unsere Aufgabe ist es, diesen äußeren Impuls in eine eigene Motivation zu verwandeln. Die Klientinnen und Klienten erkennen: „Ich tue das nicht für andere – ich tue das für mich.“ Das ist der entscheidende Wendepunkt.

Schoch: Genau. Unsere Arbeit besteht auch darin, Menschen zu unterstützen, wieder selbstbestimmt zu handeln. Viele fühlen sich der Sucht völlig ausgeliefert. Wir unterstützen sie dabei, ihre Entscheidungs- und Handlungsspielräume wiederzuentdecken.

i Natalie Pauls ist in Mayen zuständig für die Suchtberatung. Martin Ingenhoven

Ist der Konsum denn die Flucht vor etwas Tieferliegendem?

Pauls: Ja, in den allermeisten Fällen. Hinter dem Alkoholmissbrauch stehen häufig biografische Geschichten – oftmals aus der Kindheit. Ich würde sagen, bei 90 Prozent unserer Klientinnen und Klienten liegen die Wurzeln in einem belasteten Elternhaus, zum Beispiel mit psychischer Krankheit, Sucht oder anderen Überforderungen. Die Eltern versuchen, immer gute Eltern zu sein. Die Sucht oder psychische Belastung stellen sie vor enorme Herausforderung. Der Blick auf die Bedürfnisse des Kindes ist in der Situation oft nicht möglich. Diese Kinder mussten früh Verantwortung übernehmen, konnten sich nicht gesund entwickeln. Sie lernen unbewusst: Konflikte werden mit Alkohol gelöst. Dieses Muster wiederholt sich dann im Erwachsenenalter. Deshalb schauen wir nicht nur auf den aktuellen Konsum, sondern auch auf tieferliegende Erfahrungen und unerfüllte Bedürfnisse. Wenn diese anerkannt und bearbeitet werden, kann Heilung beginnen. Dies geschieht dann aber im stationären oder ambulanten Setting, wo wir eine Vermittlungsaufgabe übernehmen.

Ist Alkohol noch immer ein „männliches“ Thema?

Pauls: Der Konsum ist grundsätzlich gleich verteilt. Die Ausdrucksformen unterscheiden sich aber. Männer trinken oft in der Öffentlichkeit – „viel Trinken“ gilt gesellschaftlich leider noch immer als männlich. Dieser Konsum wird oft lange toleriert, bis die Folgen des Konsums nicht mehr zu tragen sind und zu Konsequenzen führen, beispielsweise zu Führerscheinverlust, Kündigung et cetera. Frauen trinken häufiger im Verborgenen, auch alleine. Ihre Abhängigkeit bleibt dadurch länger unbemerkt. Und während Männer in Gesellschaft eher mit Schulterzucken bedacht werden, erfahren Frauen oft zusätzlich eine moralische Verurteilung.

Schoch: Bei Frauen ist die Sucht tatsächlich oft versteckter – besonders im mittleren oder höheren Alter. Da begegnet uns häufiger die sogenannte Selbstmedikation: Frauen, die in Lebenskrisen gezielt Alkohol einsetzen, um ihre Gefühle zu betäuben. Sie rutschen langsam in die Abhängigkeit, ohne dass das Umfeld etwas merkt. Deshalb haben wir oft mit langen Suchtgeschichten zu tun, die sich schleichend entwickeln.

i In diesem Gebäude in Mayen finden Betroffene zahlreiche Hilfsangebote – nicht nur zum Thema Sucht. Martin Ingenhoven

In der Debatte um die Cannabis-Legalisierung wurde ja oft gesagt, dass Alkohol gesellschaftlich „eingeübt“ sei. Spüren Sie Auswirkungen der Gesetzesänderung in Ihrer Arbeit?

Pauls: Noch nicht unmittelbar. Unsere Beratungsstelle war bisher auf legale Substanzen wie Alkohol, Medikamente und auch Essstörungen spezialisiert. Seit der Legalisierung von Cannabis betreuen wir aber auch vermehrt Fälle in diesem Bereich. Derzeit beobachten wir vor allem mehr Neugier, besonders bei Jugendlichen. Viele sagen: „Jetzt ist es legal, also kann ich’s ja mal ausprobieren.“ Eine Zunahme von Beratungsanfragen wegen Cannabisproblemen sehen wir bislang nicht – aber das kann sich ändern.

Rechnen Sie mit einem Anstieg?

Pauls: Ja, vor allem bei Menschen mit Mehrfachbelastungen. Wir gehen davon aus, dass es zu sogenannten Suchtverlagerungen kommt. Wenn jemand bereits alkoholabhängig war, aber weiter mit ungelösten inneren Konflikten lebt, sucht er oft eine neue „Lösung“. Früher waren das vielleicht Spielsucht oder Medikamentenmissbrauch. Jetzt könnte Cannabis diese Rolle übernehmen – zumal es als legal, harmlos und medizinisch akzeptiert wahrgenommen wird. Das birgt Risiken, zumal weiterhin sehr viel Cannabis auf dem Schwarzmarkt bezogen wird.

i "Seit der Legalisierung von Cannabis betreuen wir auch vermehrt Fälle in diesem Bereich", sagt Natalie Pauls von der Suchtberatung. Michael Brandt. picture alliance/dpa

Welche Rolle hat die Corona-Zeit für das Suchtverhalten gespielt?

Schoch: Ich bin erst seit anderthalb Jahren dabei und habe die Hochphase nicht direkt miterlebt.

Pauls: Corona hat wie ein Brennglas gewirkt. Alles, was vorher schon instabil war – ob in der Familie, im Beruf oder im sozialen Umfeld – wurde durch die in der Pandemie herrschende Angst und Unsicherheit noch brüchiger. Sorgen und Ängste wurden verstärkt. Menschen, die schon vorher dazu neigten, Alkohol zur Stressbewältigung zu nutzen, taten das in dieser Zeit noch häufiger. Die Alkoholindustrie hat in der Pandemie gute Geschäfte gemacht – das sagt einiges.

i Die Suchtberatung im Kreis Mayen-Koblenz findet in Trägerschaft der Caritas statt. Martin Ingenhoven

Abschließend: Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei hätten – was wäre das?

Pauls: Die Finanzierung der Suchtberatung und deren zahlreiche präventive Angebote, beispielsweise für Kinder und Jugendliche aus Sucht- und psychisch belasteten Familien, ist nicht kostendeckend und läuft auf freiwilliger Basis. Da wünschen wir von der Politik und Kommunen eine gesicherte und eine auskömmliche Finanzierung. Wenn wir es schaffen, dass Kinder trotz widriger Lebensumstände ihre Kindheit mit Unterstützung psychisch gesund überstehen, haben wir eine gesunde Gesellschaft. Das zweite Stichwort ist Prävention. Wir müssen viel früher ansetzen, gerade im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis. Junge Menschen brauchen Aufklärung, Unterstützung, echte Auseinandersetzung mit den Themen. Und: Das Einstiegsalter für Alkohol sollte dringend angehoben werden.

Schoch: Mein Wunsch ist ein größerer Blick auf das Ganze: Prävention und Suchthilfe dürfen nicht beim Individuum aufhören. Wir müssen auch Systeme wie Familie, Schule, Betriebe einbeziehen. Prävention heißt nicht nur Aufklärung, sondern auch Stärkung von Persönlichkeitsfaktoren wie emotionale und soziale Kompetenzen, Ausbau eigener Ressourcen. Menschen – ob Kinder oder Erwachsene – müssen lernen, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, sie zu benennen, sie auszuhalten. Das gehört zur Resilienz. Wenn wir das als Gesellschaft ernst nehmen, können wir gemeinsam viel verändern.