Andernach verhängte Baustopp Hat das „Antunnacum 74“ noch eine Zukunft? Martina Koch 17.07.2026, 11:00 Uhr

i Von außen wirkt das leerstehende Bürogebäude „Antunnacum 74“ wie ein adretter Neubau. Doch die Arbeiten an dem Gebäude wurden bis heute nicht fertiggestellt. Martina Koch

Viele Andernacher wundern sich, warum der Neubau „Antunnacum 74“ in der Koblenzer Straße seit Jahren leersteht. Die Stadt erklärt, wie es zu dem Baustopp kam.

Von außen macht das leerstehende Bürogebäude „Antunnacum 74“ in der Koblenzer Straße einen soliden Eindruck: In den großen Fensterfronten spiegelt sich die Sonne, die goldenen Buchstaben an der Fassade glänzen, durch die dunklen Scheiben lassen sich Innenräume erahnen, die wirken, als müssten potenzielle Mieter nur noch ein paar Büromöbel aufstellen, um die Flächen zu nutzen.







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