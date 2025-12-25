Bauer sucht Frau Hat Bauer Michi aus Polch seine Traumfrau gefunden? 25.12.2025, 14:00 Uhr

i Michi und Valentina, die beiden Kandidaten aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau" verkaufen mittlerweile gemeinsam Weihnachtsbäume in Polch und der Grafschaft. Martin Ingenhoven

Hat Landwirt, Forstwirt sowie Garten- und Landschaftsbauer Michael Marhöfer mithilfe der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe gefunden? Die RZ hat ihn auf seiner Weihnachtsbaumplantage besucht.

Plötzlich stand er im Rampenlicht: Michael Marhöfer, Landwirt, Forstwirt sowie Garten- und Landschaftsbauer aus Polch auf dem Maifeld. Eine Freundin hatte ihn überredet, an der beliebten Kuppelshow des Fernsehsenders RTL teilzunehmen. Drei Bewerberinnen hatte er eingeladen – nun wollten wir wissen, ob Bauer Michi seine große Liebe gefunden hat.







Artikel teilen

Artikel teilen