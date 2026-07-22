Mendiger bleibt in Haft
Hat 31-Jähriger vier Brände gelegt?
Mehrere Flächen- und Vegetationsbrände soll ein 31 Jahre alter Mann im Raum Mendig gelegt haben. Der Mann sitzt derzeit in Haft.
Mehrere Flächen- und Vegetationsbrände soll ein 31 Jahre alter Mann im Raum Mendig gelegt haben. Der Mann sitzt derzeit in Haft.
Thomas Weber (Symbolfoto). Thomas Weber

Vier Brände soll ein 31 Jahre alter Mann aus Mendig in der Region gelegt haben. Der mutmaßliche Täter ist von der Kripo Mayen festgenommen worden. Er sitzt weiterhin in Haft.

Lesezeit 1 Minute
Der 31 Jahre alte Mann aus Mendig, der verdächtigt wird, Flächenbrände gelegt zu haben, bleibt in Haft. Das sagte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen von der Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion.„Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an“, erläuterte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft.
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