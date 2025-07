Mit Feuerwerk und Rockmusik: Die Nacht der Vulkane begeisterte auch in diesem Jahr wieder die vielen Besucherinnen und Besucher. Auch, wenn das Leuchtspektakel selbst nicht ganz unumstritten war. So lief das große Finale des Festes ab.

Zum Finale der Nacht der Vulkane ging es noch mal hoch her: Gut 1500 Besucher haben verschiedene Musikbands in der Museumslay verfolgt – darunter waren mit Johannes Bell (Brohltal), Sebastian Busch (Pellenz) und Jörg Lempertz (Mendig) die Bürgermeister der drei seit 18 Jahren in Ausrichtergemeinschaft verbundenen Verbandsgemeinden. „Wir wollen unseren Menschen zeigen, wie kraftvoll unsere Heimat ist und leuchten kann“, sagte Lempertz, auch im Hinblick auf den „Vulkanausbruch“ am Ende der Veranstaltung – ausgerechnet dieser hatte im Vorfeld zu Debatten geführt.

„Ihr wisst ja, ich höre eigentlich lieber Volksmusik.“

Das Zitat von Jörg Lempertz nötigte den Gästen ein Lächeln ab: Der Bürgermeister ist bekennender Heavy-Metal-Fan.

Denn die Mendiger Grünen hatten kritisiert, dass der symbolhaft mit Pyrotechnik dargestellte Ausbruch des Laacher-See-Vulkans in einem besonders geschützten Areal stattfand. Edgar Girolstein, Grünen-Fraktionsvoristzender im Mendiger Stadtrat, stellte noch mal klar, dass er und seine Mitstreiter „nicht für ein generelles Verbot von Feuerwerk bei der Nacht der Vulkane“ sind. Vielmehr, so Girolstein, gehe es „um ein Feuerwerk in einem naturgeschützten Gebiet, das durch Böllerlärm, Feuer, Rauch und Müll die empfindliche Natur beeinträchtigt.“ Die Verwaltungschefs hielten sich mit Aussagen zurück. Lediglich hinter vorgehaltener Hand gab es Unverständnis aus der Mendiger Politik. Es wurde von mehreren Seiten darauf hingewiesen, dass die gerodete Fläche im Schutzgebiet sehr klein sei, der Protest der Grünen mithin unverständlich. Im Vorfeld hatten Lempertz, sein VG-Vize Joachim Plitzko und Stadtchef Achim Grün festgestellt, dass der Vulkanausbruch für die Veranstaltung genauso essenziell sei wie das Bier beim Gambrinusfest.

i Mehr als 1000 Anhänger von harter Rockmusik wollten sich das Finale nicht entgehen lassen. Rico Rossival

Unter den gut gelaunten Besuchern beim „Summer Rock“ spielte das Thema keine Rolle. Sie ließen sich einnehmen von guter, handgemachter Rock- und Metal-Musik. Apropos Metal: Als Walking Act kam eine bunt gewandete Truppe aus Holland daher, die schon beim Wacken-Festival für Furore gesorgt hat: die Band Blaas of Glory. Ausgestattet mit Glockenspiel, Tuba, Klarinette, Gitarre und Banjo und bekleidet mit schrillen Perücken, kam die Band mit einem Tambourmajor an der Spitze in den Pausen zu Ehren. Sie bezeichnet sich selbst als „einzige Heavy Metal Brass Band“ und legte mit schrägen Cover-Songs von AC/DC bis Motörhead los. Ruck, zuck war die Band der Liebling der Massen, was auch ihrem auf Tuchfühlung bedachten Auftreten geschuldet war.

i Sascha Krebs, der schon auf großen Musical-Bühnen den Queen-Sänger Freddie Mercury verkörpert hat, gab in Mendig mit seiner Band Queen Kings ein Gastspiel. Rico Rossival

Rockig zur Sache ging es mit Mendiger Eigengewächsen. Die Band Strange Wars legte einen fulminanten Auftritt hin und begeisterte in der Tradition von Green Day und anderen Vertretern von neuer Rockmusik. Eine Spur lauter danach: Seven Shots ist eine der härtesten Tribute-Bands mit der Musik der dänischen Metaller von Volbeat. Kraftvoll dann der Höhepunkt, als Sascha Krebs als Interpret von Freddie Mercury mit den Queen Kings die große Mendiger Bühne rockte – die Band hat, wie zu hören war, sehr viele treue Fans in der Region. Ein Zuschauer brachte das Finale so auf den Punkt: „Die Nacht der Vulkane ist immer ein außergewöhnliches Fest.“