Ein Ehepaar aus Mayen feiert seine Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich in einem Café in der Brückenstraße. Die Karriere von Hans Schäfer spielte auch in seiner Ehe eine zentrale Rolle.

Kürzlich feierten Christa und Hans Schäfer den 65. Jahrestag ihrer standesamtlichen Trauung – also ihre eiserne Hochzeit. Das Jubelpaar erzählt: „Wir haben uns am 23. Juli 1960 im Rathaus in Mayen und am 30. Oktober des gleichen Jahres in der Wallfahrtskirche Maria Martental das Ja-Wort gegeben.“ Kennengelernt haben sich die aus Pommern – nicht etwa das Dorf an der Mosel, sondern die Region an der Ostsee – stammende heute 85-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Ehemann in einem Café in der Brückenstraße in Mayen. „Es war mein Stammcafé“, erklärt Hans Schäfer. Zarte Bande knüpften die beiden, die zwei Kinder, zwei Enkel und zwei Urenkel haben, allerdings erst ein wenig später.

Zum Osten hatte Hans Schäfer noch eine andere Verbindung als seine spätere Frau: Nach dem Besuch der Handelsschule arbeitete Hans Schäfer in dem Transportunternehmen seines Vaters, ehe er 1961 in Ettringen die Firma Schäfer Deckenplatten gründete, später auch in Großrährsdorf. Schäfer sagt: „Unser ganz großer Durchbruch war im Osten, in Großröhrsdorf.“

Im Osten kamen die Produkte gut an

Auf einer Kunststoffmesse in Leipzig, wo er seine Produkte verkaufte, stellte er fest, dass diese im Osten gut ankamen. „Wir haben dann direkt für den Fall einer offiziellen Wiedervereinigung die Initiative ergriffen: Wir haben die Nachrichten verfolgt und uns dann mit dem Gedanken getragen, in der ehemaligen DDR zu investieren und ein Werk aufzubauen.“

1993 wurden Hans Schäfer von Kommunen Bauplätze angeboten, der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Die Produkte, die ab 1994 im Werk in Ostdeutschland hergestellt wurden, hatten Einlegezettel mit dem Hinweis „Produziert in Ostdeutschland“. Dies konnten andere Hersteller oftmals nicht vorweisen, weil sie eben nicht im Osten produzierten. „Ab diesem Zeitpunkt war plötzlich vieles möglich“, erzählt er. „Wir haben unsere Produkte von Ettringen und Großröhrsdorf bis nach Moskau geliefert. Das lief super. Plötzlich waren wir Marktführer von Deckenplatten.“

i In Mayen in der Gerberstraße in unmittelbarer Nähe der Nette hat das Jubelpaar eine neue Heimat gefunden. Elvira Bell

So geht es der Familie heute

Seinem Sohn Dietmar, der die Firma weiterführen sollte, war die Verantwortung zu groß. „Unsere Tochter Sabine hätte weitergemacht, wenn ich im Unternehmen geblieben wäre. Aber ich hatte ohnehin schon vier Jahre länger als geplant gearbeitet. Das war nicht also möglich.“ 2002 übernahm also das belgische Unternehmen NMC Schäfer-Gruppe das Werk in Ettringen. Obwohl es Hans Schäfer beim Verkauf seines Unternehmens fest versprochen wurde, wurde die Produktionsstätte in Ostdeutschland geschlossen. „Den Mitarbeitern wurde angeboten, nach Ettringen überzusiedeln.“

Schon frühzeitig haben sich die Schäfers Gedanken gemacht, wo und wie sie altersgerecht ihren Ruhestand genießen möchten. 2019 haben sie Ettringen verlassen und eine Eigentumswohnung in Mayen in der Gerberstraße bezogen.