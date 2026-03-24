Die Niederlage der SPD in Rheinland-Pfalz wirkt weit über das Land hinaus. Zwei Kommunalpolitiker rechnen mit der Bundespartei ab – und fordern einen echten Neuanfang bei Personal und Themen.
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Die Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz hat ein Beben in der Partei ausgelöst. Die Schockwellen gehen bis nach Berlin. Was muss jetzt passieren? Darüber haben wir mit zwei Herzblutgenossen gesprochen: MYK-Landrat Marko Boos und Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.