Reaktionen aus dem Kreis MYK Hallo Genossen, hier spricht die SPD-Basis Birgit Pielen 24.03.2026, 13:56 Uhr

i Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, ist Sozialdemokrat mit Leib und Seele, hält aber auch mit Kritik an der SPD nicht hinterm Berg. Er sagt: „Auch hier in der Landes-SPD findet der aufmerksame Beobachter im Wahlkampf Mängel, die so nicht hätten sein müssen." Kevin Rühle

Die Niederlage der SPD in Rheinland-Pfalz wirkt weit über das Land hinaus. Zwei Kommunalpolitiker rechnen mit der Bundespartei ab – und fordern einen echten Neuanfang bei Personal und Themen.

Die Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz hat ein Beben in der Partei ausgelöst. Die Schockwellen gehen bis nach Berlin. Was muss jetzt passieren? Darüber haben wir mit zwei Herzblutgenossen gesprochen: MYK-Landrat Marko Boos und Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.







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