Reaktionen aus dem Kreis MYK
Hallo Genossen, hier spricht die SPD-Basis
Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, ist Sozialdemokrat mit Leib und Seele, hält aber auch mit Kritik an
Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, ist Sozialdemokrat mit Leib und Seele, hält aber auch mit Kritik an der SPD nicht hinterm Berg. Er sagt: „Auch hier in der Landes-SPD findet der aufmerksame Beobachter im Wahlkampf Mängel, die so nicht hätten sein müssen."
Kevin Rühle

Die Niederlage der SPD in Rheinland-Pfalz wirkt weit über das Land hinaus. Zwei Kommunalpolitiker rechnen mit der Bundespartei ab – und fordern einen echten Neuanfang bei Personal und Themen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz hat ein Beben in der Partei ausgelöst. Die Schockwellen gehen bis nach Berlin. Was muss jetzt passieren? Darüber haben wir mit zwei Herzblutgenossen gesprochen: MYK-Landrat Marko Boos und Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik (LaWa)

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