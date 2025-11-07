Verkehrsunfall mit Linienbus
Habsburgring in Mayen zeitweise gesperrt
Wegen eines Verkehrsunfalls musste der Habsburgring in Mayen für circa drei Stunden gesperrt werden.
Sieben beschädigte Autos, vier leicht verletzte Personen: Im Habsburgring in Mayen ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall. 

Am Freitagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Habsburgring in Mayen. Der Fahrer eines Linienbusses verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte sieben Autos. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, mehrere Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit, teilte die Polizei in einer Pressemeldung mit.

