Haben sich die Wunsch-Schlagzeilen erfüllt?

Aufstiege im Fußball, Mario Adorf auf den Burgfestspielen in Mayen und schuldenfreie Kommunen: Das waren unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2025. Haben sie sich erfüllt?
Besonders in diesen Zeiten, in denen sich eine Krise an die nächste reiht, sind positive Schlagzeilen wünschenswert. Zum Jahreswechsel wirft unsere Redaktion zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Danach gerät sie traditionell etwas ins Träumen und formuliert in einem Ausblick auf das neue Jahr ihre Wunsch-Schlagzeilen.