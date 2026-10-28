Meinung zum Lindenbaum
„Gute Früchte in Obermendig“
Thomas Brost
Thomas Brost
Jens Weber. MRV

Der Verein Lindenbaum Mendig hat Spenden gesammelt, um den mehr als 250 Jahre alten Lindenbaum im oberen Stadtteil zu erhalten. Und er hat es geschafft, dass die evangelische Kirchengemeinde das Grundstück kaufen will. Aber es bleiben Fragen offen.

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Dass bürgerschaftliches Engagement gute Früchte tragen kann, zeigt dieser Tage der Verein Lindenbaum Mendig. Sein Eintreten für ein jahrhundertealtes Naturdenkmal wird wohl von Erfolg gekrönt sein. Verhehlen darf man nicht, dass viel Arbeit dahintersteckt.
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