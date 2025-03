Die Andernacher Stadtverwaltung kämpft – wie viele andere Kommunen im Land auch – weiterhin mit der Umsetzung der Grundsteuerreform, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Bis heute wissen Andernacher Grundstücksbesitzer nicht, wie sich die Reform auf die Höhe ihrer in diesem Jahr zu entrichtenden Grundsteuer auswirken wird.

Es ist zu vermuten, dass auch in Andernach Besitzer von Wohngrundstücken künftig mehr Grundsteuer als in den Vorjahren zu entrichten haben, während Eigentümer von Gewerbegrundstücken tendenziell weniger zahlen müssen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) am Mittwoch informiert die Verwaltung über den aktuellen Sachstand.

2500 Datensätze müssen noch geprüft werden

Nachdem der erste Fälligkeitstermin zur Zahlung der Grundsteuer am 15. Februar nicht gehalten werden konnte, wird es nun auch für den zweiten Termin am 15. Mai knapp, führt die städtische Kämmerei aus. Hintergrund ist, dass die dafür benötigten Daten den Kommunen seitens der Finanzämter verspätet zur Verfügung gestellt wurden. Viele der Bescheide müssen zudem einer aufwendigen Prüfung unterzogen und zugeordnet werden. Die Landesfinanzbehörde habe außerdem noch nicht geprüft, inwieweit die per Elster übermittelten Grundsteuerfälle vollständig sind.

In Andernach müsse man mit Stand 7. März noch rund 2500 nicht zugeordnete Datensätze sichten, bevor die neuen Grundsteuerbescheide verschickt werden können. Die insgesamt rund 13.500 Bescheide müssten spätestens bis zum 10. April versendet werden, um den Fälligkeitstermin am 15. Mai einzuhalten, führt die Verwaltung aus. Das sei – Stand jetzt – nicht realistisch.

Stattdessen gehe man davon aus, dass die Grundsteuerbescheide im Monat Mai rausgehen. Dann müssten Grundstücksbesitzer im Zuge einer Sondersteuerfälligkeit zum 1. Juli erstmals in diesem Jahr Grundsteuer überweisen, die Fälligkeiten zum 15. August und 15. November blieben dann wie gewohnt bestehen.

Hoffnung darauf, noch in diesem Jahr durch einen angepassten Hebesatz Entlastung bei der Grundsteuer zu erfahren, dürfen sich Besitzer von Wohngrundstücken indes wohl nicht mehr machen: Die städtischen Gremien hatten sich Ende vergangenen Jahres bewusst gegen eine Änderung der Hebesätze entschieden, weil man abwarten wollte, inwieweit das Land die gesetzlichen Grundlagen dafür schafft, dass künftig unterschiedliche Hebesätze der Grundsteuer B für Wohn- und Gewerbegrundstücke erhoben werden können.

Land bleibt Mustersatzung bisher schuldig

Ein solches Gesetz hat das Land Rheinland-Pfalz zwar Mitte Februar verabschiedet, dabei seien allerdings einige Fragen offengeblieben, heißt es in der Vorlage zur HFA-Sitzung. So habe das Land angekündigt, die Kommunen bei der rechtssicheren Umsetzung des Gesetzes durch Mustersatzungen zu unterstützen. Eine solche Handreichung liege allerdings bis jetzt noch nicht vor. Die kommunalen Spitzenverbände haben das Land zudem aufgefordert, die Städte und Gemeinden bei den Kosten für die Programmierarbeiten, die für die Erhebung differenzierter Hebesätze erforderlich sind, zu entlasten.

Ein Beschluss über eine nachträgliche Anpassung der Hebesätze zum 1. Januar müssten die städtischen Gremien in Andernach bis spätestens Ende Juni treffen. Das sieht die Kämmerei aufgrund der Umstände als nicht realistisch an. Es bleibt also voraussichtlich in diesem Jahr noch bei einem einheitlichen Hebesatz der Grundsteuer B für Wohn- und gewerblich genutzte Grundstücke.

Der Andernacher HFA tagt am Mittwoch, 19. März, 18 Uhr, im Historischen Rathaus. Die komplette Tagesordnung ist im Internet unter www.andernach.de abrufbar.