Nach der Reform ringt der Mayener Stadtrat um die richtige Höhe der Grundsteuer – und um die auskömmliche. Was auf die Mayener Bürger zukommt, sofern sie Grundstückseigentümer oder Gewerbetreibende sind, das hat man in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erahnen dürfen. Entscheiden wird jetzt der Stadtrat.

Wie sieht die derzeitige Regelung aus? Im Dezember hatte der Mayener Stadtrat beschlossen, die Hebesätze so beizubehalten, wie sie vor der Grundsteuerreform waren – mit dem Effekt, dass eine Unterdeckung eintrat, die Sätze also nicht unterm Strich die Summe der alten Beiträge erreichten.

Seinerzeit mahnte Kämmerer Axel Spitzlei mit Blick auf die mit 535 vom Hundert unveränderte Grundsteuer B für Wohnimmobilien: „Wir haben dann ein Minus von fast 1 Million Euro.“ Der Rat setzte darauf, dass es vonseiten des Landes und des Gemeinde- und Städtebundes noch Klärung im neuen Jahr geben werde, zumal man bis zum 30. Juni die Sätze mit rückwärtiger Wirkung noch ändern dürfe.

„Jetzt haben wir noch drei Monate Zeit, um Licht ins Dunkel zu bringen.“

Mayens Finanzverwalter Axel Spitzlei bleibt optimistisch, dass weitere Daten rechtzeitig eintreffen werden und das Konstrukt auf rechtlich sichere Füße kommt.

Erst Ende Februar hat der Mainzer Landtag mit einem Gesetz beschlossen, den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, differenzierte Hebesätze zu erheben, und zwar für Wohngrundstücke, Nicht-Wohngrundstücke – dazu zählen Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und sonstige bebaute Grundstücke) – sowie unbebaute Grundstücke.

Aufsplitterung in die drei Steuerarten ist schwierig

Vieles bewegt sich noch im Ungefähren, ist womöglich rechtlich noch gar nicht belastbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Erhebung von Daten und die Aufsplitterung in drei Grundsteuerarten schwierig ist. Einen Datensatz besitzt das Finanzamt Mayen, das nach Auskunft der Verwaltung die Grunddaten der grundsteuerpflichtigen Grundstücke erhoben hat. Allerdings sei eine Zuordnung nach der Differenzierung im neuen Gesetz schwierig, da diese Daten nicht die jetzt angedachten Unterscheidungsmerkmale hatten.

Insofern, das hat die Stadtverwaltung erfahren, seien aktuell von 9579 Grundstücken in Mayen 1084 in ihrer Art noch unbekannt, das sind 11,3 Prozent der Grundstücke. Allerdings würden auf diese lediglich ein Messbetrag in Höhe von 2275 Euro und damit eine Grundsteuer von etwa 12.200 Euro entfallen. Bis die Daten alle erhoben und in die Finanzsoftware der Stadt übertragen sind, dürfte es noch eine Zeit lang dauern.

i Im Juni muss der Stadtrat Mayen wegen der Festsetzung der Grundsteuer nochmals zu einer Sitzung zusammenkommen. Thomas Brost

Damit die Aufkommenneutralität der Grundsteuer B wie gefordert erreicht wird, müssen die Sätze steigen. 4,2 Millionen Euro will die Stadt darüber einnehmen, der Hebesatz müsste zu diesem Zweck um satte 310 v.H. auf 845 v.H. erhöht werden. Für die Steuerpflichtigen würde dies eine Erhöhung um 84,5 Prozent bedeuten, nachdem sie zunächst vom Finanzamt entlastet worden waren.

Die Kämmerei rechnet nicht damit, dass die erforderlichen Daten bis zur Sitzung des Stadtrates am nächsten Mittwoch eintreffen. Ergo müsste, das ist auch im Ausschuss so besprochen worden, im Juni eine Sondersitzung anberaumt werden, damit per Beschluss der Stichtag 30. Juni gehalten werden kann.

Mayen fürchtet eine „globale Beanstandung“ des Haushalts, wie es sie auch in Koblenz gab

Ekkehard Raab, der FDP-Fraktionschef, bezweifelte, ob diese Mammutarbeit bis zum Stichtag zu schaffen sei. Er erinnerte an die Stadt Andernach, wo auch etliche Daten fehlen würden. Kämmerer Axel Spitzlei rechnet damit, dass die Stadt ähnlich wie Koblenz eine „globale Beanstandung“ von der Aufsichtsbehörde ADD erhalten werde. Die Aufkommenneutralität der Grundsteuer B müsse anvisiert werden. Die Grundlagen zur Berechnung seien zu 95 Prozent vorhanden. „Jetzt haben wir noch drei Monate Zeit, um Licht ins Dunkel zu bringen.“

Immerhin habe es die Mayener Verwaltung geschafft, die Bescheide zu verschicken, was Andernach nicht gelungen sei. Wichtig sei, auf einer sicheren Grundlage im Juni einen Beschluss zu fassen – zumal jetzt schon 100 Widersprüche anhängig sind.

Gewerbesteuer zurzeit unter dem Ansatz

Die Gewerbesteuer für Mayen ist eingebrochen. Sie bleibt zum 1. März 2 Millionen Euro hinter der geplanten Summe von 19,4 Millionen Euro. Erwartet wird nach Firmengesprächen noch ein außerordentlicher Zugang von 1 Million Euro, sagte Stadtchef Meid im Ausschuss. Aktuell spricht die Stadtverwaltung „zum jetzigen Zeitpunkt zunächst noch von einer normalen Entwicklung“. Die Gewerbesteuer ist immer schwer kalkulierbar und großen Ausschlägen nach oben und unten ausgesetzt. Im vergangenen Jahr lag die Gewerbesteuer bei 18,9 Millionen Euro. bro