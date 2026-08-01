Solarzellen auf dem Dach
Grundschule Mendig setzt jetzt auf Sonnenstrom
Die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig produziert künftig einen Teil ihres Stroms selbst. Eine neue Photovoltaikanlage soll e
Die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig produziert künftig einen Teil ihres Stroms selbst. Eine neue Photovoltaikanlage soll einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Fabian Schneider/VG-Verwaltung Mendig

Die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig produziert künftig einen Teil ihres Stroms selbst. Eine neue Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher soll Energiekosten senken, die Versorgung sichern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Lesezeit 1 Minute
Die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig produziert künftig einen Teil ihres Stroms selbst. Auf dem Schuldach ist eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 60 Kilowatt-Peak installiert worden. Das teilt die Verbandsgemeinde mit. Ergänzt wird die Anlage durch einen Batteriespeicher, der überschüssigen Solarstrom zwischenspeichert und ihn auch bei schlechtem Wetter, in den Abendstunden oder nachts verfügbar macht.
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