Ab dem Schuljahr 2026/27 soll es in der Verbandsgemeinde Mendig eine Ganztagsschule geben. Dazu ist eine bestimmte Anzahl an Anmeldungen notwendig.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Mendig hat für die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig die sogenannte Errichtungsoption für eine Ganztagsschule im Schuljahr 2026/2027 beantragt. Die Chancen stehen gut: Das Bildungsministerium in Mainz hat den Antrag aus der Eifel berücksichtigt. Daneben haben 14 weitere Schulen in Rheinland-Pfalz die Errichtungsoption erhalten. Hintergrund ist, dass ab dem 1. August 2026 in Rheinland-Pfalz ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung für Kinder im Grundschulalter greift.

Um endgültig grünes Licht für den Start als Ganztagsschule zu erhalten, muss bis zum 15. März 2026 die vorgeschriebene Mindestzahl verbindlicher Anmeldungen vorliegen. Für die Grundschule Pfarrer Bechtel in Mendig heißt das: Es werden mindestens 36 Anmeldungen gebraucht. Das Anmeldeverfahren startet im September 2025. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der VG Mendig als familienfreundliche Verbandsgemeinde ein wichtiges Anliegen“, sagt Bürgermeister Jörg Lempertz. Aus diesem Grund werde seit vielen Jahren auch die „Betreuende Grundschule“ angeboten. „Dieses Angebot möchten wir ergänzen und im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes an unserer Mendiger Grundschule auch eine Ganztagsschule neu einführen.“ Damit können Eltern künftig unter verschiedenen Möglichkeiten auswählen: Entweder die Kinder sind nur in der regulären Unterrichtszeit an der Schule oder sie nehmen das Angebot der Betreuenden Grundschule bis 14 Uhr wahr oder sie besuchen die Ganztagsschule verpflichtend für ein Schuljahr. Hinzu kommt noch das Angebot des Kinderhorts der Stadt Mendig, wo bis zu 40 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren nach der Schule und in den Ferienzeiten betreut werden.

Schulleiterin Diana Pretz stellte im Rahmen einer ersten Informationsveranstaltung Ende 2024 die Tagesstruktur für die Ganztagsschüler vor. „Der Lehrstoff wird nur während der regulären Schulzeit vermittelt und nicht in den Nachmittagsstunden. Nach dem Mittagessen um 13 Uhr schließt sich eine Lernzeit und anschließend Projektarbeit an. Für die Erstklässler, die bereits um 12 Uhr das Mittagessen einnehmen, kommt noch eine Stunde freies Spiel hinzu“, erklärte sie.

Lena Voigt und Timo Hück vom Architekturbüro Hück/Voigt in Andernach stellten im Verbandsgemeinderat zwei mögliche Varianten eines Anbaus – inklusive Mensa – vor. Beide Varianten sind mit Kosten von rund 4,3 Millionen Euro veranschlagt und liegen damit unter dem Haushaltsansatz von 5 Millionen Euro. Letztlich stimmte der Verbandsgemeinderat einem Vorschlag einstimmig zu, der sich mit einer Rundung in der Umgebung einpasst und folgende Punkte berücksichtigt: Es ist kein Eingriff in den Gebäudebestand notwendig. Der Mensabereich wird auf zwei Stockwerke verteilt, und es herrscht Barrierefreiheit. Im Sportbereich werden Umkleiden integriert. Eine Dachterrasse wird realisiert, das Dach wird begrünt. Die Haustechnik wird im Untergeschoss untergebracht. Diese Variante sei auch der Favorit der Schulleitung, bestätigte Diana Pretz.

Woher hat die Schule ihren Namen?

In Trägerschaft der Verbandsgemeinde Mendig sind neben der Grundschule Pfarrer Bechtel auch die Grundschulen in Thür und Rieden. Die Realschule plus (mit Fachoberschule) in Mendig ist in Trägerschaft des Kreises Mayen-Koblenz.

Mit ihrem Namen Pfarrer Bechtel würdigt die Mendiger Grundschule den katholischen Priester Joseph Bechtel, der 1942 im Konzentrationslager Dachau starb. Er hatte 1929 die Pfarrstelle von St. Cysiakus in Niedermendig übernommen und positionierte sich rasch gegen den Ortsgruppenleiter der NSDAP. Als Mitglied der Zentrumspartei wurde Bechtel von Spitzeln beobachtet und von den Nazis schikaniert. Unter anderem setzte sich Bechtel für den jüdischen Viehhändler Moses Eggener ein. 1941 wurde der Priester in das KZ Dachau deportiert, wo er starb.