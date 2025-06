Die meisten jungen Menschen informieren sich heutzutage mit dem Smartphone über das Weltgeschehen. Nicht so in Welling: Dort lesen fünf Grundschüler gemeinsam mit Hotelier Willy Wolf jeden Schultag gemeinsam die Rhein-Zeitung.

Der Griff zur Rhein-Zeitung ist für Theo (7), Stella (8), Amelie (8), Jakob (10) und Matz (8) seit Beginn des Schuljahrs zu einem lieb gewordenen Ritual geworden. Auch wenn in vielen Familien aus zeitlichen Gründen die Tageszeitung nicht mehr auf dem Frühstückstisch landet und obwohl die fünf Grundschüler noch nicht alle die Zeitung selbst lesen können, beschäftigen sie sich jeden Morgen vor Schulbeginn gemeinsam mit Willy Wolf mit der Lokalausgabe der Rhein-Zeitung.

Dass sich die fünf von 7.20 Uhr an bis Schulbeginn bei ihm im Restaurant treffen, wundert die Gäste, die derweil gemütlich frühstücken. Einer von ihnen schenkte den lesenden Kindern neulich 50 Euro, damit sie weiterhin am Ball bleiben und auch künftig wissen, was in der Welt passiert.

i Willy Wolf erklärt den jungen Lesern kindgerecht, was in der aktuellen Tageszeitung steht. Elvira Bell

Wie es zu dem Stammtisch mit den jungen Lesern und zum Medium Tageszeitung kam, erklärt Willy Wolf. „Ich hatte meinem Patenkind, das im Spätsommer eingeschult wurde, versprochen, dass es, wenn es morgens bei uns am Hotel vorbeikommt, auch reinkommen darf. Um Theo zu beschäftigen, habe ich ihm komplexe Sachverhalte in der Rhein-Zeitung auf kindgerechte Weise erklärt. Er fand es interessant, zu sehen, was in den Nachbarorten und in der Welt passiert.“ Rasch gesellten sich vier weitere junge Wissbegierige hinzu.

Gern unterhalten sie sich über Politiker. „Wir suchen uns immer einige Stellen in der Zeitung raus“, berichtet Erstklässler Theo. Für Donald Trump finden sie keine beschönigenden Worte. „Wir mögen ihn nicht so sehr“, sagt Viertklässler Jakob. „Trump ist Präsident in den USA und wollte auf einmal sogar Papst werden“, so beschreibt das Quartett ihn mit treffenden Worten. Friedrich Merz haben sie, obwohl sie den Bundeskanzler irgendwie mögen, dennoch ein wenig auf dem Kicker. „Der ist immer witzig. Wir nennen ihn Schmalkopf. Daher malen wir ihm auf dem Bild in der Zeitung öfters mal ein dickeres Gesicht.“

i Bei den morgendlichen Treffen dient die Rhein-Zeitung auch schon mal als Malbuch. Elvira Bell

Mit Interesse verfolgt haben sie die Wahl des Maifelder Verbandsbürgermeisters Maximilian Mumm, die Berichterstattung über die Premiere des Familienstücks der Mayener Burgfestspiele sowie ein Bild von Burg Eltz, das am Mittwoch in unserer Zeitung veröffentlicht wurde. Bilder von Bombenangriffen haben sie in der vergangenen Woche indes sehr berührt. Mit Filzstiften haben sie das Ganze unkenntlich gemacht. Damit Spiel und Spaß beim Nachrichtenlesen nicht zu kurz kommen, bereitet Willy Wolf das tägliche Horoskop – es ist den Kids wichtig – für die Sprösslinge positiv auf.