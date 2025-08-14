Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat die Schulgenehmigung für die Montessori-Realschule plus im Maifeld erteilt. Schulstart ist kommende Woche allerdings nicht in Polch, sondern in Mendig.

Die gute Nachricht kam vor einigen Tagen aus Mainz: Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat die neue Montessori-Realschule plus im Maifeld genehmigt. Die schlechte Nachricht: Schulstart ist ab kommender Woche nicht wie geplant am neuen Standort in Polch, sondern wegen Bauverzögerungen am alten Standort in Mendig. Dort ist schon seit Jahren die Montessori-Grundschule beheimatet.

Für die Montessori-Realschule plus „liegen alle Genehmigungsvoraussetzungen vor, insbesondere stehen die für den Unterricht erforderlichen Lehrkräfte zur Verfügung“, teilte ein Pressesprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bei der Genehmigung sei auch berücksichtigt worden, dass der Unterricht vorübergehend in Mendig starte. Weiter heißt es: „Die Schule muss jetzt aber – wie jede andere Schule in privater Trägerschaft in Rheinland-Pfalz auch – während der Bewährungszeit die Genehmigungsvoraussetzungen fortwährend erfüllen, um staatlich anerkannt werden zu können.“

i Auf einem Grundstück in Polch wird die Containerschule entstehen, bevor ein neues Montessori-Zentrum gebaut wird. Birgit Pielen

Geplant war ursprünglich, kommende Woche auf einem Grundstück in Polch mit einer Containerschule zu starten. Doch das verzögert sich um einige Wochen, sodass eine Übergangslösung notwendig wurde. Alle Eltern, die bis zuletzt eine Schulvoranmeldung für die Montessori-Realschule plus abgegeben hatten, wurden bei einem Elternabend über den aktuellen Stand informiert oder wurden persönlich kontaktiert. Die Containerschule ist allerdings nur ein Provisorium. Später soll ein großes Montessori-Zentrum gebaut werden.

Die neue Montessori-Realschule plus wird mit 45 Schülern starten. Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein, sagt zur erfolgreichen Schulgenehmigung: „Wir sind froh, dass dieser wichtige Schritt noch vor Beginn des Schuljahres erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Daher freuen wir uns, dass wir in der ersten Schulwoche alle angemeldeten Schüler bei uns begrüßen können.” Erwen erklärt weiter: „Nun ist es erstmals im Großraum Koblenz möglich, dass Schüler von der Einschulung bis zum Schulabschluss durch die Montessori-Pädagogik begleitet werden und sich in deren Rahmen entwickeln können.”

Aktuell gibt es noch freie Plätze für die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. Für die Grundschule, in der aktuell 50 Jungen und Mädchen unterrichtet werden, gibt es ab dem neuen Schuljahr zum ersten Mal eine Warteliste. Eltern, die sich für die Montessori-Pädagogik interessieren, werden gebeten, sich mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf beim Trägerverein zu melden.

Auch wenn das Wort „Schulcontainer“ sehr nach Provisorium klingt: Dabei handelt es sich um vollwertige Klassenzimmer. Sie werden aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt, lassen sich individuell anpassen und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben sowie alle Schulbaurichtlinien. Dank hochwertiger Ausstattung und energieeffizienter Technik sind mobile Schulraumlösungen nachhaltig – und werden nicht nur im Maifeld als temporäre Schulgebäude genutzt.