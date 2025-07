Muss es zum krönenden Abschluss der Nacht der Vulkane immer ein simulierter Vulkanausbruch in Form eines Feuerwerks sein? Über diese Frage hat sich ein Streit entzündet, nicht der erste. Kritisch ist die Lage der Abschussbatterien: Das Feuerwerk, auch wenn es diesmal in „bio“ daherkommt, befindet sich in einem sensiblen Gebiet der Mendiger Museumslay. Erneut werfen die Mendiger Grünen den Organisatoren vor, die besondere Situation des Areals außer Acht zu lassen. „Das ist so ignorant: Es werden einfach Fakten geschaffen“, sagt der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat, Edgar Girolstein.

Was ist zum Finale der Nacht der Vulkane geplant? Nach einem opulenten Musikprogramm mit dem Glanzlicht Queen Kings soll das Sahnehäubchen auf dem achttägigen Veranstaltungsreigen in drei Verbandsgemeinden das Feuerwerk am Samstag, 26. Juli, gegen 22 Uhr sein. Das wird gegenüber den früheren Jahren modifiziert. „Wir haben uns für ein Biofeuerwerk entschieden“, sagt Frank Neideck von der Verbandsgemeinde Mendig. Der Unterschied zu konventionellen Feuerwerkskörpern: Jene sind kompostierbar und abbaubar. Und eine große Feuernummer wie zuletzt 2019 werde nicht abgebrannt. Im Vorfeld habe man Alternativen ausgelotet. So hätte ein Anbieter 100.000 Lichtdrohnen an den Abendhimmel platziert. „Abgesehen davon, dass das auch mehr als 100.000 Euro gekostet hätte, hätte dies ein statisches Bild ergeben“, erklärt Neideck. Eine Lasershow, die auch in Betracht gezogen wurde, sei vor zwei Jahren beim Finale „in die Hose gegangen“. Es fehle bei beiden Varianten „die Vulkanillusion“. Das 2025er-Konzept sei sicher, eine Brandgefahr gehe gegen null. „An diesem Abend wird nichts passieren“, sagt Neideck im Brustton der Überzeugung. Übrigens: Vor drei Jahren war das Feuerwerk in Mendig abgesagt worden. Zu diesem Zeitpunkt war es extrem warm, eine Dürre hatte das Land ergriffen – und im benachbarten Niederzissen war wenige Tage zuvor die Kreismülldeponie in Brand geraten.

i Im Bereich der sensiblen Flächen sei ohne Genehmigung gerodet worden, werfen die Grünen der VG-Verwaltung vor. Nacht der Vulkane

Was kritisieren die Grünen am Feuerwerk? Mehrmals ist das Thema in den Gremien aufgeflammt: Weniger das Feuerwerk an sich als der Ort des Geschehens stand dabei im Blickpunkt. Es handelt sich um ein ausgedehntes FFH-Gebiet (Fauna, Flora, Habitat): Das sind von der EU besonders geschützte Areale, die dem Erhalt bestimmter Lebensräume sowie wild lebender Pflanzen- und Tierarten dienen. Gleichzeitig unterliegt das Areal der EU-Vogelschutzrichtlinie, die Girolstein so erläutert: „Gerade diese schützenswerte Flora zieht eine große Vielzahl und Vielfalt an Insektenarten an und bietet damit den zahlreichen Vögeln und bestandsgefährdeten Fledermausarten aus dem unterirdischen Basaltgrubensystem ein ideales Nahrungsrevier.“ Dem Grünen-Fraktionschef ein Dorn im Auge ist eine Aktion Anfang Juni gewesen. Da sei wohl mit Blick auf das Abschlussfeuerwerk eine Fläche von fast 1000 Quadratmetern mit Gräsern, Büschen und Bäumen gerodet worden. „Diese Rodungsmaßnahme wurde inmitten der gesetzlichen Schonzeit durchgeführt, die auch jeder unserer Mitbürger einhalten muss“, moniert Girolstein.

Wer hat die Rodung genehmigt? Zuständig ist für solche Eingriffe in ein besonders geschütztes Gebiet für die Pflanzen- und Tierwelt die Kreisverwaltung MYK. Sie ist Genehmigungsbehörde. Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz sei für eine Rodung „eine naturschutzrechtliche Genehmigung notwendig“, sagt Wiebke Schaaf von der Pressestelle des Kreises. Dies gelte auch bei Maßnahmen in geschützten Gebieten wie FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten (Natura 2000). Die Genehmigung müsse schriftlich bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden. Prinzipiell sei es im Zeitraum vom 1. März bis 30. September verboten, Bäume außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzter Flächen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und sonstige Gehölze zu roden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Zulässig in diesem Zeitraum seien lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte. Edgar Girolstein will aus dem Kreishaus am 19. Juli erfahren haben, dass keine explizite Genehmigung für die Rodung vorliegt. Wie Kreissprecherin Schaaf ergänzt, habe die Verbandsgemeinde Mendig zur Veranstaltung Nacht der Vulkane „im Vorfeld bei der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt und eine artenschutzfachliche Stellungnahme vorgelegt“.

Was hält die VG den Vorwürfen entgegen? Sie weist die Vorwürfe der Grünen „entschieden zurück“ und führt weiter aus, dass der Schutz von Natur und Tierwelt „ernst genommen“ werde. Wörtlich heißt es: „Sämtliche Maßnahmen wurden unter frühzeitiger Einbindung eines renommierten Fachbüros für umweltfachliche Belange umgesetzt. Diese artenschutzfachliche Stellungnahme liegt der zuständigen Naturschutzbehörde vollständig vor. Auch die Beigeordneten sowie die Fraktionsvorsitzenden der VG wurden frühzeitig über die Inhalte informiert.“ Es liege für Veranstaltung und das Feuerwerk eine aktuelle artenschutzfachliche Stellungnahme vor. Diese komme zu dem Ergebnis, „dass das Feuerwerk keine erheblichen Beeinträchtigungen geschützter Arten verursacht“. Danach liege der Zeitraum der geplanten Veranstaltung jetzt Ende Juli außerhalb des Brutzeitraumes der Zielarten des Vogelschutzgebietes. Somit könnten laut Gutachter „negative Beeinträchtigungen des Brutgeschehens durch das Feuerwerk ausgeschlossen werden“. Gegenüber nachtaktiven Arten wie Fledermäusen belege das Papier die Unbedenklichkeit, zumal das Feuerwerk nur wenige Minuten dauere. Vorsorglich sei zusätzlich ein Fledermaus-Monitoring beauftragt worden. Dies habe wie auch in früheren Jahren bestätigt, dass „das kurzzeitige Feuerwerk keine negativen Auswirkungen auf die Tiere“ habe. Zum Thema Rodung: Die VG sagt, dass die Arbeiten am Erdwall, der als technische Abschussrampe für das Höhenfeuerwerk diene, lediglich „junge Gehölzstrukturen von geringer ökologischer Wertigkeit, überwiegend bestehend aus Robinie als invasiven Neophyten“ bestanden hätten. Der Abschussbereich für das geplante Höhenfeuerwerk dort müsse, so die Verwaltung, „aus Gründen des vorbeugenden Brand- und Explosionsschutzes mit Blick auf die Waldbrandgefahr frei von brennbarem Aufwuchs wie trockenem Gras, Sträuchern oder Gehölzen gehalten werden, um eine Gefährdung tatsächlich relevanter Gehölzstrukturen zu minimieren.“ Die Frage nach der Genehmigung bleibt also offen. Falls eine solche notwendig gewesen wäre, droht eine Geldbuße.

i Von der Brauerstraße aus gelangt man zu dem Festgelände, an dem an diesem Wochenende die Nacht der Vulkane endet. Thomas Brost

Wird es einen Kompromiss geben? Die VG ihrerseits wirft den Grünen vor, keinen alternativen Standort für ein Feuerwerk benannt zu haben. Der symbolische Vulkanausbruch gehöre als „emotionaler Höhepunkt“ zur Nacht der Vulkane fest dazu, sagen Bürgermeister Jörg Lempertz, Erster VG-Beigeordneter Joachim Plitzko und Mendigs Stadtchef Achim Grün unisono. Ihn ersatzlos zu streichen, so die drei Politiker, „käme einer Kirmes ohne Karussell oder einem Gambrinusfest ohne Bier gleich“. Demgegenüber halten die Grünen Rodung und Feuerwerk auch vor dem Hintergrund einer möglichen neuen Bewerbung für das Weltkulturerbe im Bereich Mühlsteinrevier Rhein-Eifel für nicht hinnehmbar. Edgar Girolstein fragt: „Wie kann man diese Kulturlandschaft mit Flora und Fauna zerstören, die durch den Bergbau geprägt wurde? Wie passt das zusammen, und wie würde die Prüfungskommission solch ein Vorgehen bewerten?“