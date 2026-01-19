Neujahrsempfang der Grünen MYK Grüne machen sich für AfD-Verbot stark Winfried Scholz 19.01.2026, 15:05 Uhr

i Gute Stimmung bei den Grünen, obwohl sie um ihre Stärke im Landtag fürchten müssen: MYK-Kreisvorsitzende Rebecca Stallbaumer (links) und Landesministerin Katrin Eder. Winfried Scholz

In Polch haben die Grünen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz sich auf den heraufziehenden Wahlkampf eingestimmt. Spitzenkandidatin Katrin Eder sagte der AfD den Kampf an und bezog sich auf grüne Themen im Land.

Entschieden sprach sich Landesumweltministerin Katrin Eder für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens aus. Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Grüne war Hauptrednerin beim Neujahrsempfang des MYK-Kreisverbandes ihrer Partei in Polch. Denen, die argumentieren, die AfD sei demokratisch gewählt, hielt Eder entgegen: „Das hat Hindenburg Ende der 1920er-Jahre auch gesagt, und am Ende standen dann 6 Millionen tote Juden.







