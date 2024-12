Neues Angebot im Maifeld Großes Interesse an Montessori-Realschule plus in Polch 11.12.2024, 10:52 Uhr

Eine neue Montessori-Realschule plus soll in Polch gebaut werden. Kontakt: Freie Montessorischule Mendig, Bahnstraße 27, 56743 Mendig, Tel.: 02652/9582396 E-Mail: info@sonnenschein-montessori.schule, www.sonnenschein-montessori.schule

2018 wurde die Freie Montessorischule Sonnenschein in Mendig gegründet – für Grundschulkinder. Nun soll die Montessori-Pädagogik an einer weiterführenden Schule fortgesetzt werden – in Polch.

In Polch soll jetzt rasch ein Montessori-Zentrum mit einer Grundschule und einer Realschule plus entstehen. Was genau geplant ist, was das Besondere an der Pädagogik ist und wann es mit dem Unterricht losgehen soll, erfuhren interessierte Eltern bei einem Informationsabend.

